Exatlon: A Borsnak megszólalt a párbajról Krisztián és András

Az Exatlon Hungary harmadik szériájában a végső győzelemre is esélyes volt Somhegyi Krisztián, de kézsérülése miatt az orvosok eltiltották a versenytől. Így hatalmas bizonyítási vággyal érkezett idén az All Starba. De miután a Bajnokok elvesztették az első végjátékot, és ugyanolyan százalékkal neki és Virág Andrisnak a legrosszabb statisztikája, ők már biztos párbajozók.

Fotó: Tv2

Természetesen nem jó érzés, nem így terveztük az első hetet sem személyesen, sem csapat szinten

– mondta a Borsnak Krisztián. – De ez van, ezt most ki kell szenvednünk, nincs mese, bárhogy is alakuljon a második végjáték. Én tavaly kimaradtam a párbajokból, ez egy újabb tapasztalat lesz.

Virág Andris bizonyítani akar

Virág Andris tavaly a döntő előtt esett ki a versenyből, ahogy ő fogalmaz, így 15 elszámolatlan napja maradt.

Fotó: TV2

Az a célunk a csapattal, hogy megnyerjük a második végjátékot, hogy a kékektől jöjjön valaki párbajozni hozzánk

– árulta el Andris. – Biztosak vagyunk Krisztiánnal abban, hogy akármelyikünk is menjen a végén, vissza tudunk jönni a játékba, de ehhez kell egy Kihívó ellenfél. Sokkal könnyebbé tenné a dolgot, ha a kékekkel futnánk a párbajon. Igazából nekem csak egy kattanás kell ahhoz, hogy érezzem azt a feelinget, ami tavaly volt. Tavaly másfél-két hét kellett a játékban, hogy igazán megérkezzek. Soha nem fogom elfelejteni, a tengeri pályán voltunk, az utolsó akadályon voltunk, amikor egyszerűen bekattant, hogy ezt a pontot nem adom, ez az én meccsem. Rögtön sikerült is az ügyességi és onnan hoztam a pontokat. Ezt az érzést keresem most megint.