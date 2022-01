A felesége koszorúslányával lépett le Köcse György

2020. novemberében Stana Alexandra és Köcse György eljegyzésétől volt hangos a sajtó. A Dancing with the Stars táncosai több éve tartó szerelmüket pecsételték meg a lánykéréssel. Az esküvőre 2021. augusztusában került sor, ami előtt Alexandra egy hatalmas lánybúcsút csapott. Koszorúslánynak akkor egy régi barátnőjét és táncos kollegináját, Szőke Zsuzsannát kérte fel – amit most a Borsnak is megerősített. A meseszép szőke lány neve is ismerősen csenghet az olvasóknak, hisz Kinizsi Ottó oldalán szerepelt a TV2 táncos showműsorában. A nézők többször megpróbálták összeboronálni Ottót és Zsuzsit, azonban a párt csak a parketten fűtötte a „szerelem” a másik iránt. Most azonban úgy tűnik, Zsuzsi is komoly partnerre talált, Köcse György személyében.

Szőke Zsuzsanna és Kinizsi Ottó

Robbant a bomba

Még együtt a Stana-Köcse páros

Tavaly novemberben sokan nem hittek a szemüknek Bors szalagcímét olvasva: Stana és Köcse házassága 5 hónap után véget ért. Azóta Alexandráról két hete kiderült, hogy a celeb-influenszer Horváth Gréta férje, Meggyes Dávid oldalán keresi a boldogságot, ám a táncosnő cáfolta, hogy elszerette volna új párját annak feleségétől. Alexandra elmondta, hogy decemberben találkozott véletlenül Dáviddal egy bevásárlóközpontban, ahol leültek kávézni, majd felgyorsultak az események.

Meggyes Dávid már az új kiszemelt

Amint éreztük, hogy itt már alakulhat valami, hazament, és elmondta Grétának, hogy szeretne elköltözni – nyilatkozta Alexandra a HOT!-nak, ahol az interjú során a Gyurival történt szakításra is magyarázatot adott.

„Jött egy külföldi munkalehetőség, amire közösen kértek fel minket. Gyuri sem szeretett volna elválni, de ő menni szeretett volna. Úgy vélte, hogy én követem, ha szeretem, én viszont azzal a feltétellel mentem férjhez, hogy már nem kerekedünk fel többet” – hangsúlyozta Alexandra. Gyuri tehát becsomagolta a bőröndöt és útnak indult a munkára. A tánchoz viszont partner kell.

Árulkodó képek

Köcse György és Szőke Zsuzsanna ugyanazon a napon posztoltak a frankfurti reptérről, ugyanolyan bőröndökkel. A profi táncos képe alá egykori Dancing with the Stars-os partnernője, Pásztor Anna is kommentelt, hogy jó utat kívánjon, azonban választ már Zsuzsi küldött a hozzászólásra.

A két fiatal tehát együtt indult útnak, hogy meghódítsa a világot. Hogy pontosan milyen munkára mentek, arról egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy széttáncolnak pár cipellőt az elkövetkezendő hónapok alatt. Zsuzsi egyébként szilveszterkor egy posztban írt arról, hogy mennyire mélyen érzi magát lelkileg és hogy nagyon várja 2022 kihívásait.

Lapunknak Stana Alexandra megerősítette, hogy férje a volt koszorúslányával repült külföldre. A gyönyörű táncosnő csak annyit mondott: nem szeretne sárdobálásba kezdeni, nem kíván nyilatkozni a találgatásokról, miszerint Gyuri Zsuzsival vigasztalódik.