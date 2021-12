Dollármilliókat keresett a testével, most alig ismerni rá: Tyra Bankset már nem érdeklik a kilói

2005-ös visszavonulása óta Tyra Banks alaposan elengedte magát, de úgy érzi, megteheti, mert már nem a külsejéből él. Míg korábban csak S-es méretű ruhákat hordott, most enyhe túlzással is XL-es a mérete. Persze még így is feltűnő jelenség, de a kinézete miatt meglehetősen sok kritikát kapott az elmúlt években.