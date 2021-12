Összetört Tóth Gabi, olyat mondott neki a lánya: Bevallom, feladtam, zokogva otthagytam!

Éhes vagy? Kéred a joghurtot? Felveszed a sapkát? Menjünk a játszótérre? Olvassunk mesét? Szereted anyát? – többek között ezekre a kérdésekre adott nemleges választ Tóth Gabi kislánya. Az énekesnő a csalad.hu-n vezetett blogjának legfrissebb bejegyzésében arról írt, Hannarózánál elkezdődött a dackorszak.

Megünnepeltük a második születésnapját, és másnap úgy ébredt, hogy akkor mostantól dacos – fogalmazott Tóth Gabi, akinek az elmúlt 10 nap nagy kihívás volt, mert ő jobban a lelkére veszi a visszautasításokat, mint a család többi tagja.

Talán azért is, mert még mindig lelkiismeretfurdalásom van, hogy sokat dolgozom, és nem vele töltök minden időt – mondta.

Az énekesnő pár napja forgatta a legújabb dalának videoklipjét. Nagyon hosszú nap volt, és alig várta, hogy este megölelhesse kislányát. Egész úton a kocsiban arra hangolódott, hogy hazaér, ő elé rohan, átöleli a kis kezeivel és elmeséli neki, milyen gyönyörű helyeken járt, milyen csodákat látott.

„És akkor jött az első hatalmas pofon. Egyáltalán nem futott elém. Ok, ha Mohamed nem megy a hegyhez, hát a hegy megy Mohamedhez, gondoltam, odasomfordáltam hozzá és próbáltam felvenni a kapcsolatot a látszólag közömbös gyerekemmel, aki a babájával játszott. Lehet, hogy hülyén hangzik, de azt éreztem, hogy szándékosan ignorál, és azt várja, hogy epekedjek a kegyeiért. Az a borzasztó, hogy ezzel együtt gyakorlatilag el is kezdtem epekedni a kegyeiért. „Anya kis csalogánya, hiányoztam Neked?” NEM! … „Anya is játszhat a babáddal?” NEM… „És a macikával?” NEM…” – emlékezett vissza Tóth Gabi.

Bevallotta, összetört. Teljesen tehetetlen volt. Később ráadásul még megforgatta a tőrt a szívében, amikor altatásnál nem volt hajlandó a kezeiben maradni, inkább befordult a fal felé és egyedül aludt el.

Tegnap jött el az eddigi mélypont, amikor már majdnem papot hívtam, hogy kiűzze a démonokat a Mariból. Olyan hisztit lerendezett, amilyet én legmerészebb álmaimban sem tudtam elképzelni – fogalmazott az énekesnő.

Hozzátette, egy darabig próbálkozott, aztán bevallotta, feladta, és zokogva otthagyta anyukájára, akinek végül nagy sokára sikerült megnyugtatnia.

Egy világ omlott össze bennem. Úgy éreztem, hogy Hanni már nem szeret, és talán soha többet nem is fog – vallotta be Tót Gabi.

A szakemberek szerint nem lehet megmondani, hogy ez az állapot mennyi ideig szokott tartani, de akár négy, azaz négyéves koráig is elhúzódhat.