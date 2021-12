Hatalmas boldogság: Dévényi Tibor megnősül

A koronavírus-járvány miatt bekövetkezett tragádiák miatt átértékelte életét Dévényi Tibor. A 75 éves lemezlovast épp ezért az utóbbi időben egyre gyakrabban foglalkoztatja, hogy tizenhárom éve mellette álló párjával megpecsételje, így hivatalossá tegye kapcsolatát. A nagy nap pontos dátuma még azonban kérdéses.

– Jövőre 75 éves leszek, ilyenkor az ember már nem tervezget előre, én magam is kipipáltam már mindent a bakancslistámon. De be kell vallanom, ebben a zavaros világban jó, ha van az ember mellett valaki, mint mellettem Bea. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy azt kell elvenni feleségül, aki az utolsó pohár vizet hozza oda nekem. Ezt elmeséltem Beácskámnak, erre rögtön csillogó szemmel megkérdezte, Tibikém, nem vagy szomjas? Szóval igen, el szeretném venni feleségül Beát, de az én koromban senki ne számítson nagy lakodalomra – nyilatkozta a Blikknek Tibi bácsi, aki azt is elárulta, hogy 14 évvel fiatalabb párjával nem klasszikus lagzit terveznek.

Irány az anyakönyvvezető irodája kettesben, aztán az onnan hazafelé vezető út egyben a nászutunk is lehet

– tette hozzá viccesen a lemezlovas, aki korábban 22 évig volt házas.

A legendának nemcsak szerelmével vannak konkrét elképzelései: fiaival kapcsolatban is pontosan tudja, mit vár a jövőtől.

– Szívesen csinálnék bulit a fiam esküvőjén, de még jobban vágyom arra, hogy nagypapa legyek – vallotta be az ország Tibi bácsija, aki ezen kívül csak egy kíván: hogy minél hamarabb visszatérhessen a DJ-pult mögé.