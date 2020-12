140 milliót költött, hogy tökéletes testtel pucérkodhasson az Instagramon – 18+

A 32 éves Nannette Hammond közel 140 millió forintnyi fontot költött testére, hogy úgy nézzem ki mint egy lábon járó Barbie baba. Éppen ezért sokkolta követőit, amikor váratlanul egy olyan fotót posztolt, amin barna hajjal pózol.

Úristen, meg sem ismertelek! Gyönyörű vagy! – írta neki egy rajongója.

– Szép vagy így is, de nekem jobban tetszettél szőkén – vallotta be egy másik.

Végül nem derült ki, hogy Hammond valóban barnára festette a haját, vagy csak egy parókát próbált fel, következő fotóin ugyanis ugyan plasztik szőke hajjal látható mint korábban.

– Minden pénzt megért hogy így nézzek ki, és ha majd idővel öregszem, újra a kés alá fekszem. Hetvenévesen is így akarok kinézni most most, fiatalon és ezért bármennyit hajlandó vagyok fizetni – mondta korábban az egykori playmate.

(via)