Utolsó leheletéig rugdosta barátját, sőt felvételt készített a kivégzésről a balassagyarmati férfi

A korábban külföldön együtt dolgozó, később lakótárssá és jóbaráttá váló férfiak közös italozásra indultak Balassagyarmaton, de az összejövetel brutális fordulatot vett .

A bulizás során a vádlott annyira berúgott, hogy már útközben a főutcán több alkalommal mellkas és váll tájékán ütötte barátját . Amikor a késő éjszakai órákban a két férfi hazaért a sértett családi házába, a vádlott kegyetlenül elbánt jóbarátjával, mert az nem akart neki kölcsön adni . A férfi ettől olyan szinten dühbe gurult, hogy durva módon ütlegelni és rugdosni kezdte barátját , miközben trágár módon fenyegetőzött, hogy megöli.







© Pexels.com

Ha ez még nem volna épp elég, a férfi a kíméletlen és embertelen jelenetet telefonjának kamerájával rögzítette is . A részeg vadállatot az sem zavarta, hogy barátja folyamatosan az életéért könyörgött , miközben ő szörnyeteg módjára bántalmazta őt, majdmint aki jól végezte dolgát, lefeküdt aludni, miközben barátja haláltusáját vívta.



Az alkohol gőzös állapot reggelre csitult, ám az éjszakai vérengzés nem múlt el nyomtalanul. Mikor a férfi felébredt, észrevette, hogy barátja már nem él, így ördögi tervet eszelt ki . Felhívta a mentőket és álnéven bejelentette a bántalmazást, sőt az újraélesztést is megkezdte a diszpécser utasításait követve. Mikor kiérkeztek a mentősök, a férfi elszaladt egy közeli boltba és a vértől szennyezett nadrágját és cipőjét lecserélte , majd a kiérkező rendőröket félrevezetve azt mondta, hogy barátját ismeretlen személyek bántalmazták. A férfi a rendőröket nem tudta átverni, sőt a gyomorforgató felvételt is megtalálták.



A 2018 októberében történt brutális gyilkosságot a bíróság tovább tárgyalja hétfőn 9 órakor a Balassagyarmati Törvényszéken, ahol a bizonyítási eljárás folytatása várható.