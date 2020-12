Tuti tippek az ajándékok újrahasznosítható csomagolásához

Karácsonykor a csomagolás másodpercek alatt kerül le az ajándékokról – különösen a gyerekek szaggatják szét azonnal a borítást –, hogy minél gyorsabban kiderüljön, milyen meglepetést takar. Az összetépett, -gyűrt fecnik pedig a kukában, jobb esetben a szelektív gyűjtőben landolnak. Pedig lehetne ez másként is. Csak egy kis ötletelés kell hozzá.

Karácsonykor a csomagolás másodpercek alatt kerül le az ajándékokról – különösen a gyerekek szaggatják szét azonnal a borítást –, hogy minél gyorsabban kiderüljön, milyen meglepetést takar. Az összetépett, -gyűrt fecnik pedig a kukában, jobb esetben a szelektív gyűjtőben landolnak. Pedig lehetne ez másként is. Csak egy kis ötletelés kell hozzá.







Az egyszerű kartondoboz ünnepek után jó lesz a gyerek játéktárolójának © Shutterstock

Mintás vászonszatyor







© Shutterstock

Szebbnél szebb mintával lehet ma már beszerezni, de az is megoldás, ha egy festetlen lenvászon szatyrot úgy teszünk személyessé, hogy a megajándékozni kívánt kedvenc motívumát nyomtattatjuk rá. De ha már szűkös a határidő, akár saját magunk is batikolhatjuk, festhetjük vagy a gyerek nyomdakészletével kidekorálhatjuk, az eredmény mindenképpen egyedi lesz. Ráadásul az ünnepek elteltével bevásárlásoknál nagy hasznát lehet venni.

Saját kézimunka







© Shutterstock

Ha valaki ügyesen köt vagy horgol, akár maga is nekifoghat a hasznos csomagolás megalkotásának. Lehet az sál vagy akár táska is, kötésmintát a neten érdemes hozzá keresni. A korábbi maradék fonalakat is lehet így hasznosítani, hiszen a csíkos vagy kockás sosem megy ki a divatból.

Kendő vagy stóla







© Shutterstock

Kettő az egyben ajándék, hiszen a csomagolás is hordható. Lehetőleg olyan színűt válasszunk, ami jól megy az illető kabátjához. Azt azért érdemes bekalkulálni, hogy ha finom, sérülékeny anyagokba – selyem, szatén, muszlin stb. – nehéz, éles felületű tárgyat bugyolálunk, akkor könnyen kiszakadhat vagy meghúzódhat a szála.

Kekszes- és papírdobozok







© Shutterstock

A fém sütitárolóba sok ajándék belefér, az ünnepek elmúltával pedig a konyha dísze lehet. De az is jó megoldás, ha az év közben felhalmozódott kartondobozok egyikét-másikát nem dobjuk ki, hanem újrahasznosítjuk. Ragaszthatunk rá újságki­vágásokat vagy telerajzolhatjuk, később remek tá­rolója lesz például a gyerek játékainak.

Befőttesüvegek







© Shutterstock

Amennyiben kisebb méretű ajándékokról van szó, az éléskamrában is érdemes szétnézni egy-két üres befőttesüvegért. De a barkács­áruházakban, konyhafelszerelést árusító boltokban számos méretben kaphatók. Lehet szalagot tekerni rá, csipkét ragasztani, vagy felmatricázni.