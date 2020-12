Tragédia Győrben: többen végignézték, ahogy a 8. emeletről a halálba zuhant egy fiatal nő

Más környékbeliek csak egy nagy puffanást, majd jajveszékelést hallottak.

Más környékbeliek csak egy nagy puffanást, majd jajveszékelést hallottak.

A győri Cuha utca egyik épületének nyolcadik emeletről zuhant egy ki egy fiatal szombaton. A környékbeliek csak egy nagy puffanást, majd jajveszékelést hallottak. A 29 éves nő nem élte túl a zuhanást – írja a Ripost.

A nő egy tízemeletes munkásszálló 8. emeletéről zuhant ki és a környékbeliek pontosan tudják, mikor történt az eset.

A közelben lakunk, csak a hatalmas puffanást hallottuk, és a jajveszékelést. Borzasztó, ami történt. A nyolcadikról esett a lány, azt mondták, 29 éves volt

– mondta egy környékbeli.









Egy másik nő pedig pont rálátott az esetre az ablakából. Elmondása szerint aludni sem tudott miatta aznap éjjel.

Több szemtanú is látta, hogy valakit elvisznek a rendőrök, azt viszont csak találgatják, ki volt az és miért vitték be. Egyesek szerint egy férfit vittek el bilincsben, mások szerint egy nőt, de olyanok is akadtak, akik szerint csak a szálló portását vitték be kihallgatni és bilincs sem volt a kezén.

A Ripostnak Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság elárulta, a halál körülményeinek tisztázása érdekében az ügyben eljárást indított, de egyelőre az sem tisztázott, hogy baleset, öngyilkosság, vagy esetleg gyilkosság történt.