Top5 karácsonyi film az ünnepekre, amiket látnia kell - Nem, Kevin nincs benne!

Összegyűjtüttök azokat a karácsonyi filmeket, amelyeket mindenkinek látnia kell!

Igazából szerelem

Ki ne emlékezne a miniszterelnök David és házvezetője, Natalie románcára? A kormányfő felejthetetlen táncára? Ugye, hogy örök klasszikus! A film érdekessége, hogy a cselekmény több, egymástól teljesen független szálon fut, ám a történet végére kiderül, hogy a hősöknek bizony nagyon is sok közük van egymáshoz. Szélhámos rock and roll sztár, reménytelenül szerelmes iskolás fiú, a titkárnőjével kalandba bocsátkozó üzletember mind megmutatja, mit is jelent a valódi szeretet.

Jégvarázs

A statisztikák szerint ez az animációs film hozta a valaha volt legnagyobb bevételt. Anna és Elsa elátkozottan él, miután apjuk, a király elsüllyed a hajójával és meghal. A leendő királynő akármihez hozzáér, az jéggé változik. Az átkot csak egy hosszú és veszélyes út bejárásával törhetik meg, ám végül kiderül: igazán csak az őszinte szeretet segíthet rajtuk.

Polar Expressz

A mindössze tízéves főhős már nem hisz a Mikulásban, ám egy éjjel csillogó fekete vonat áll meg a hézuk előtt. A kalauz egy különleges utazásra invitálja. A Polar Expressz elindul, és hamarosan megérkezik az Északi-sarkra. Előtte azonban megismerkedik az igaz barátsággal , és közben persze fantasztikus melódiák csendülnek fel a néző legnagyobb gyönyörűségére.

Karácsonyi vakáció

A Griswold család lázasan készül a karácsonyra. Mindenki csodásnak szánt ajándékot vett a többieknek, ám mi előre sejthetjük, hogy ebből bizony katasztrófa lesz. A kérdés csak az, hogy a vicces társaság képes lesz-e legalább egyszer megúszni az ünnepeket anélkül, hogy mindent romba döntenének maguk körül.

Segítség, apa lettem!