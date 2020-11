Tömegbunyóval búcsúztak a partizástól a bulinegyedben

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott szigorítások értelmében a kocsmáknak és szórakozóhelyeknek kedd éjféltől be kellett zárniuk. Hogyan telt az utolsó szabad este? A bulinegyedben egy hatalmas tömegverekedéssel, csattantak a pofonok, repültek a székek.

„Kedves Hölgyek és Urak, Fiúk és Lányok! Bizonyára hozzátok is eljutott már az új korlátozások híre, így egy hónapra ismét el kell búcsúznunk egymástól. De ma és holnap, azaz hétfőn és kedden

még egy utolsó megborulásra várunk titeket, ahol úgy berúgunk majd, hogy egy hónapig alapból sem innánk!”

Ezzel a szöveggel és egy egyet fizet kettőt kap sörakcióval próbálta becsalogatni a fiatalokat egy Erzsébet körúti bár, ahol a zárás előtt néhány órával alakult ki a balhé, amire rövidesen több tucatnyi rendőrautó jelent meg a helyszínen.

– Annyi rendőrautó volt, hogy még a villamos útját is elállták. Az egyik szemtanú azt mondta, hogy egy fiatal lány miatt alakult ki a verekedés, aki a barátjával és a társaságukkal volt lent a helyszínen. A másik brigád támadt rájuk valamiért, amibe mások is becsatlakoztak.

Összesen több mint 10 ember ütötte egymást, valaki pedig még paprikaspray-vel is befújt

Az elmondások szerint a bárt teljesen szétverték, a székeket és asztalokat is felforgatták, a bunyó pedig még kint is folytatódott. Az eseményeket sokan videózták, de voltak olyanok is, akiket még ez sem tudott kizökkenteni, hogy kiélvezzék az utolsó szabad estéjüket.

A rendőrségre végül negyed 11-kor érkezett bejelentés ar­ról, hogy a vendéglátóhelyen két társaság összeverekedett. A zsaruk a helyszínről a verekedéssel összefüggésben öt embert állítottak elő a kerületi rendőrkapitányságra .

– A BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett miatt indított eljárást, mely során három férfit és két nőt hallgattak ki gyanúsítottként. A verekedésben részt vevők közül ketten könnyű sérülést szenvedtek, más az eset során nem sérült meg. Az eljárást a kerületi rendőrkapitányság a gyanúsítottak szabadlábon hagyása mellett folytatja – közölte kérdésünkre a BRFK kommunikációs osztálya.

Az Országos Mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínre riasztott mentők két könnyebben sérült nőt láttak el, akiket ezután kórházba szállítottak.