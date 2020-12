Télapó kicsi segédjének öltözött a szexi modell – piros fehérneműje alig takar valamit – 18+ fotók

Forró karácsonyi hangulatot szeretett volna teremteni követőinek, és lássuk be: sikerült neki.

Készenáll a karácsonyra az a Lunna LeBlanc néven ismert gyönyörű modell, aki ünnepi hangulatát hiányos öltözetén keresztül is megmutatta követőinek. Piros harisnyát, tangát és melltartót húzott, és mellé még egy rénszarvasos hajpántot is tett a fejére – ezzel is üzenve:

jöhet a télapó!

A 23 éves LeBlanc meglepő módon egyelőre nem rendelkezik túl sok követővel Instagram-oldalán, habár a profilt mindössze hat hete készítette el.

Azóta több tucat helyszínen pózolt idomait szinte alig eltakaró outfitekben. A kedvencünk azonban kétségtelenül az a sorozat, amelyen bikini helyett néhány virágszirom takarja legnemesebb testrészeit.