Születésnapi ajándékot kaptak az önkéntes tűzoltók

150 millió forintnyi plusztámogatást kapnak az önkéntestűzoltó-egyesületek a költségvetés 700 millió forintos forrásán túl – éppen 150 évvel azután, hogy az első tűzoltóság megalakult.

150 éve alakult meg az első tűzoltóság, és most a költségvetés 700 millió forintos forrásán túl 150 millió forintnyi plusztámogatást kapnak az önkéntestűzoltó-egyesületek. Kontrát Károly parlamenti államtitkár jelentette be a jó hírt és úgy fogalmazott, ez annak a jele, hogy a kormány nagyra értékeli a munkájukat, így a koronavírus-járvány idején nyújtott segítségüket is . Hozzátette, hogy a jövőre is az ideihez hasonló összeggel támogatják az önkéntesek, illetve az egyesületeiket összefogó Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) tevékenységét.

Az egyesületek ezenfelül 430 millió forintot nyertek a Magyar falu program pályázatain, európai uniós források felhasználásával pedig eddig 23 gépkocsit és 5 felújított gépjárműfecskendőt szerezhettek be.







Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Kontrát Károly parlamenti államtitkár és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott – a kormány támogatja az önkéntes tűzoltók áldozatos munkáját © Joanovics Rafael

Dobson Tibor, az MTSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a kormányzati támogatások nyomán az elmúlt egy évtizedben jelentős fejlesztéseket tudtak végrehajtani az egyesületek. Ennek köszönhetően tovább javult az országban a tűzoltás és a műszaki mentés színvonala, ami életeket menthet . Tavaly az egyesületek 16.100, az idén pedig már 15.500 bevetést teljesítettek, és mintegy 8 ezer esetben segítették a hatóságok munkáját a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben – mondta Dobson Tibor.

Az elmúlt években szoros összefogás, egyfajta szövetség alakult ki az önkéntes tűzoltók, a magyar emberek és Magyarország kormánya között

- mondta a Ripostnak Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott.

A mintegy ezer önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltóság mintegy 30 ezer tagot fog össze, évente csaknem 20 ezer bevetést teljesítenek . A miniszterelnöki megbízott azt is kiemelte, hogy az önkéntes tűzoltók, egyesületeik és szövetségük az oltási és műszaki mentési feladatokon túl hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a hagyományőrzéshez és a nemzeti összetartozás erősítéséhez. Az önkéntes tűzoltókra most, a járvány idején is lehet számítani, segítenek a fertőtlenítésben, a védőfelszerelések kiosztásában és a veszélyeztetett korúak ellátásában. Ezért ők is mindig számíthatnak a kormány támogatására, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt.

Az első tűzoltóság egyébként Széchenyi Ödön tevékenysége nyomán 1870 február 1-jén Pesten kezdte meg működését 12 fővel, és létszámuk az év végéig megháromszorozódott. Jelenleg Magyarországon több mint 600 önkéntes tűzoltó egyesület működik.