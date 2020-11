Szilveszteri szállásfoglalás - Visszakapja a pénzét, ha ugrik a pihenése a korlátozások miatt

Sokan foglaltak szállást az év utolsó napjaira. December 8-áig tart első körben a korlátozás, de ha nem javul a járványhelyzet, veszélybe kerül a tömeges ünneplés. Mi lesz akkor a lefoglalt éjszakákkal?

Lelkesen hirdetik a különféle hotelek, fürdők programjukat, próbálják csábítani a népet, töltsék náluk a szilvesztert. Sokan már a koronavírus első hulláma után lefoglalták szállásukat az év utolsó napjaira. De a járvány újra lecsapott, második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is , a fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma folyamatosan nő. A kormány ezért november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet. A korlátozó intézkedések miatt nemcsak az éttermek zártak be, de a szállodák is csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket. S bár

elvileg jöhet a szigorítások enyhítése de­cemberben, előre senki nem tudja megmondani, mi fog történni.

Most csak üzleti célból lehet foglalni szállást, a recepción nyilatkozni kell erről © Shutterstock

Nyilatkozni kell a foglalónak

A most érvényben lévő szabályok szerint csak üzleti céllal lehet szállodában tartózkodni , de december 8-a utánra még most is lehet foglalni szobákat. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke, Flesch Tamás elmondta, hogy

a szállodáknak vissza kell fizetniük a vendégek által már átutalt összeget, ha nem utazhatnak el,

és akik üzleti célból szállnának meg valahol, azoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy nem magáncélból van szükségük a szobára.

– Aki szeretne december 8. utánra foglalni szobát valamelyik szállodában, az megteheti, de nem hiszem, hogy a korlátozások feloldásra kerülnek majd ekkor – árulta el a szövetség elnöke. – Mi is igyekszünk túlélni ezt a helyzetet, de a szállodaiparnak nyújtott kormányzati segítség sajnos nem húz ki minket a bajból, mert hiába fizetik ki a foglalások értékének 80 százalékát, ez nem jelent jelentős bevételt, mert alig voltak foglalások.

Nem kivétel a falusi turizmus

Az is kiderült, hogy a falusi turizmusra is azok a szabályok vonatkoznak, mint a fővárosi hotelekre, hiába csak kevesebb vendéget tudnak fogadni.

– A jogszabály a szálláshelyekre vonatkozik, és nem csak a szállodákra – mondta Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke. – A falusi szálláshelyekről haza kellett küldenünk a vendégeket és ugyanúgy vissza kell fizetniük az előlegeket, mint a szállodáknak. Minket nem érint annyira rosszul most ez a helyzet, mint tavasszal. Egyrészt azért, mert ilyenkor eleve nincs sok vendégünk, másrészt pedig a Kisfaludy-terv keretében, a falusi szálláshelyek felújítására fordítható szobánkénti egymillió forintos támogatásból nagyon sokan pont erre az időszakra tervezték az átalakítást. Szilveszterre természetesen tudunk foglalásokat rögzíteni egyelőre, de ez változhat december elején az újabb intézkedések hatására – magyarázta Frankó Pál.

Telefonon érdeklődjön!