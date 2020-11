Szétválasztott bangladesi sziámi ikerpár: Rabeja elhagyta az intenzív osztályt

A műtét előtt Csókay imahátteret kért az emberektől, rengetegen támogatták itthonról imáikkal a magyar orvoscsapatot. Mint ahogy a szétválasztó műtét előtt, most is közösen imádkoztak a magyar katolikus és a bangladesi muszlim és hindu orvosok és a műtős személyzet. Az orvosi bravúr mellett attól is különleges a bangladesi sziámi ikrek szétválasztása, hogy harmóniában zajlott az orvosi misszió, egymás vallását és kultúráját elfogadva küzdenek három éve az ikrekért.