Sorozatrajongók figyelem! Igaz történetből fogant mindent elsöprő török szerelem érkezik a tévébe

A Fogd a kezem befejező része után sem maradnak néznivaló nélkül a telenovellák szerelmesei. Isztambuli menyasszony címmel új sorozat indul.

A megtörtént eseményeken alapuló török sorozat Ülkü Üst énekesnő és Ali Sharpkan üzletember 70-es évekbeli szerelmi történetét meséli el modern feldolgozásban. A főszereplő Süreyya – akit Asli Enver alakít – zenélésből, éneklésből próbálja fenntartani magát szülei halála után. Egy átlagosnak induló reggelen megismerkedik az Özcan Deniz alakította Farukkal, az évszázados tradíciókkal rendelkező családból származó, rangos és vagyonos vállalatvezetővel.







Süreyya és Faruk szerelmi története Romániában nézettségi rekordot döntött, Izraelben akkora sikere volt, hogy turistautakat szerveztek a forgatás helyszínére © Startv Medya

Két teljesen különböző világ találkozása ez, és egy mindent elsöprő szerelem kezdete. Kapcsolatuk nem indul könnyen, cselszövéseket, féltékenységet, családi hagyományokat kell a szerelmüknek legyőznie. A pár az anyai vasakarat előtt sem hátrál meg, és házasságot köt. A bonyodalmak akkor kezdődnek, amikor Süreyya, a nagyvárosi lány átlépi a 400 éve fennálló család és villa kapuját. Az erőskezű Esma asszony továbbra sem hajlandó elfogadni fia döntését, ezzel kezdetét veszi a cselszövések árja. Szétválasztásuk célja minden eszközt szentesít. Kritikusok szerint az Isztambuli menyasszony erőssége az, hogy az összes szereplő karaktere pszichológiai pontossággal kidolgozott, jól megírt lelki fejlődésen megy át a történet so­rán.







A szerelmesek történetét december 7-étől láthatják a nézők © Startv Medya

Nemcsak a két szerelmest mutatja be, hanem a család többi tagjának életét is. Megjelenik benne a 21. századi, nagyvárosi, emancipált nő és a hagyománytisztelő, a szokásoknak fejet hajtó, a családot mozgató erős akaratú asszony karaktere, akiket ráadásul nemcsak a neveltetésük, a társadalmi hátterük, ha­nem a generációjuk is elválaszt egymástól. A cselszövésekkel fűszerezett szerelmi történet középpontjában mégis a család, a családi értékek állnak.