Soroksári gyilkosság - Titokzatos szatírról beszélt a tanú

Fény derül-e vajon a teljes igazságra? A tanúvallomások kibogozhatják vagy még inkább összekuszálják a rejtélyes gyilkossági ügy szálait? A tegnapi tárgyalás nem vitt közelebb a megoldáshoz.

Tanúk meghallgatásával és korábbi vallomások felolvasásával folytatódott tegnap a soroksári futónő megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolt R. Szilveszter pere a Fővárosi Törvényszéken. Elsőként a vádlott unokatestvérének lánya szólalt fel.

– Soha nem lépett fel erőszakosan,

mindig segítőkész volt, lehetett vele beszélgetni bármiről. Dühkitörései sem voltak

– magyarázta a bíróságon a fiatal rokon, aki korábban még a börtönben is meglátogatta R. Szilvesztert. A korábbi vallomásából az is kiderült, hogy a Krisztina halála utáni időben Szilveszternél feltűnt egy új telefon – ami pont ugyanolyan típusú volt, mint amilyen az áldozaté is –, de erre akkor nem adott ma­gyarázatot. Mint kiderült:

a börtön letétjéből került elő később Krisztina mobilja .







R. Szilveszter elismeri, hogy járt a helyszínen, de a gyilkosságot tagadja © Móricz István

Ezután a bíró meghallgatta az áldozat közvetlen felettesét, aki egy nyitott természetű, vidám és kedves nőként jellemezte Gyurik Krisztinát. Egy másik kollégája viszont kimondottan „pokróc” természetűnek, heves vérmérsékletűnek írta le. Többen arról is beszéltek, hogy Krisztina szeretett flörtölni a férfiakkal.

A bíró felolvasta az özvegy, Kardos Lajos egyik régi barátjának vallomását is. A férfit azzal hívta fel Kardos Lajos, hogy szerinte a feleségét megölték, mert ki van kapcsolva a telefonja. A Csaba nevű férfi részt vett a keresésben, de a korábbi vallomásában arról is beszélt, hogy két nappal később felment Lajosék közös házába, az ebédlőasztalon pedig hevert egy könyv, aminek a címe az volt, hogy A nőket meggyilkolják . Amikor erre rákérdezett, Kardos azt a választ adta, hogy Kriszta ezt olvasta, mielőtt az utolsó útjára ment.

Egy olyan nő­nek is felolvasták a vallomását, aki akkoriban arrafelé biciklizett, ahol Krisztina futott. A nő többek között arról tett említést, hogy abban az időszakban egy férfi a kocsija mellett letolta a nadrágját és a péniszét mutogatva kéjelgett.

A börtönben ülő R. Szilvesztert a tragédia után öt évvel gyanúsították meg a gyilkossággal, miután a DNS-ét megtalálták az áldozaton. Vallomást nem tett, de a zsaruknak beismerte, hogy a helyszínen járt. Azt viszont tagadja, hogy gyilkolt.