Segítsen, hogy a Bors fotósa lehessen a legjobb!

Másodjára hirdették meg a Magyarország 365 című fotópályázatot, melyen kollégánk, Dombóvári Tamás is indult a Megyeri hídról készült "Zár az égbolt" című munkájával – ami be is került a legjobbak közé az ÉPÍTETT ÉS TÁRGYI ÖRÖKSÉG kategóriában.







A három felvételből álló Zár az égbolt középső darabja © Dombóvári Tamás

Tamás – és persze a tejjes szerkesztőség – most az Önök segítségét kéri, hiszen a fotópályázat közönségszavazással is kiegészült, mely november 29-én éjfélig tart.

A pályamunkákat itt tekinthetik meg. Szavazzanak a legjobbra – és ne felejtsék el kollégánkat sem! ;)