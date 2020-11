Rejtélyes körülmények közt lett öngyilkos a nő, aki pár nappal korábban két rendőrt is szexuális erőszakkal vádolt meg

Noha a hatóságok szerint nincs okuk, hogy bárki ellen is vádat emeljenek, az elhunyt nő édesanyja úgy érzi: valami nagyon nincs rendjén lánya halála körül.

Két rendőrt is megvádolt szexuális zaklatással egy 28 éves nő, miközben előzetes letartóztatásban volt. Pár nappal később állítólag megszabadult a láncaitól és kivetette magát egy mozgó rendőrautóból. Gyászoló édesanyja máig nem tudja felfogni, hogy történhetett mindez. Az arizonai hatóságok most jelentették be: nem tartják szükségesnek, hogy bárkit is felelősségre vonjanak Jorden Simms halála kapcsán.

Simmst tavaly december 21-én vették őrizetbe egy piti áruházi lopás miatt. El is engedték volna, ha nem lett volna egy másik balhéja: korábban bedrogozva meglovasította nevelőapja barátnőjének kocsiját, ráadásul az ügy tárgyalásán sem jelent meg. Két nappal később bejelentette: két rendőr is zaklatta szexuálisan. Az első – a bejelentése alapján – egy kórházi vizsgálat során kezdte el markolászni a mellét, majd erőszakkal benyúlt a bugyijába. A rend másik őre, Kianna Bays – egy másik alkalommal – a cellarácshoz szorította, és úgy szodomizálta valamilyen tárggyal. Azt, hogy milyennel, Jorden Simms a panasztétel során nem tudta elmondani.







A hatóságok szerint semmi sem támasztja alá, hogy Jorden Simms halálához bármelyik megvádolt rendőrnek is köze lett volna

Simms december 26-án alhasi fájdalmakra panaszkodott. Mialatt átszállították a kórházba, a rendőrautóban kibújt a csuklójára és a bokájára rögzített bilincsekből, valamint a derekán átvetett rögzítőláncból is, és kiugrott az 56 km/óra sebességgel haladó járműből. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol két nappal később elhunyt – írja a CrimeOnline oldala.

Az orvosok összesen 45 különböző, a balesethez köthető sérülést számoltak össze, ugyanakkor egyértelműen nemi erőszakra utaló jeleket nem találtak. Egy december 27-i vizsgálat ugyanakkor rögzített a homlokán és a combján is olyan horzsolásokat, amik gyanúsak voltak. DNS-nyomok is voltak a nemi szervei körül, ám ezek mértéke nem volt elegendő az azonosításhoz.

Tusfürdővel szabadult ki?

A rendőrautóban, ahonnan kivetette a fiatal nő magát, találtak egy tusfürdős flakont – Simms édesanyja, Deborah Sanchez azonban hihetetlennek tartja, hogy lánya kibújt volna minden, őt fogva tartó eszközből csupán ennek a segítségével.

Ráadásul a jármű hátsó ajtajait nem is lehetett volna belülről kinyitni. Az anyósülés mögötti hátsó ajtót nem is lehetett nyitni, a söfőr mögötti ajtó – ott, ahol Simms ült – biztonsági zára azonban elromlott, így lehetőség volt az ajtót belülről is nyitni, akár menet közben is. Ráadásul a rabot nem is a jól megszokott járművükkel szállították a hatóság emberei – mert az épp a szerelőnél volt.

Az asszony júniusban 5 millió dolláros kártérítési pert nyújtott be a Graham megyei rendőrség ellen. Az ügy jelenleg függőben van.

