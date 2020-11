Próféta lett itthon Leslie Mandoki

Alig több mint egy hónapra volt szüksége Mandoki új albumának ahhoz, hogy aranylemez legyen Magyarországon. A világhírű zenész, a Soulmates nevű szupercsapattal készítette el a két korongból álló cédét, amely már a megjelenés hetében az eladási lista élén nyitott, sőt a külföldi piacokon is jól szerepelt: Németországban és az Egyesült Államokban az Amazon rockalbumlistáján is az első he­lyen kezdett.









Mandoki maga is pályafutásának legfontosabb mű­vének tartja a Living in the Gap és a Magyar képek című dupla albumot.

– Különös jelentősége van a számomra, kiemelt helyet kap a stúdió falát díszítő aranylemezek között a magyarországi elismerés – mondta Leslie Mandoki a hír kapcsán.