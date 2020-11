Pandémia idején máshogy énekel Pitti Katalin

A Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekest, Pitti Katalint a Magyar Állami Operaház örökös tagjának választották.







Nyáron ünnepli meg igazán, hogy örökös tag lett a Magyar Állami Operaházban © Bors

– Bár személyesen nem tudtam megünnepelni még mindenkivel a díjat, akivel igazán szeretném, de nagyon sokan kerestek fel, hogy gratuláljanak nekem. Még a szomszédaim is virágcsokorral köszöntenek – meséli nevetve az énekesnő.

– Ha véget érnek a lezárások, mindenképpen fogok tartani egy ünnepséget, hogy megünnepeljem mindenkivel, aki fontos. Ha nyáron kerül csak rá sor, akkor nyáron tartunk ilyen napot – teszi hozzá.

Szünetelnek a siket tanítvány énekórái Két évvel ezelőtt a Bors írt arról az egyedülálló vállalkozásról, hogy Pitti Katalin egy halláskárosult lányt, Napsugárt tanítja énekelni. Az együttműködésük ma is tart, csak átalakult. – Sajnos Napsugárral nem tudunk online órákat tartani, ahogyan a többi tanítványommal, de ő is segít nekem az albumom előkészítésében. Rendkívül tehetséges fotós, képeket készít a háttérmunkákról – meséli büszkén.







© Bors

Ha nem lenne kijárási tilalom, akkor sem lenne ideje az ünneplésre, mivel készül az új lemeze. Igaz, alkalmazkodva a járvány okozta helyzethez.