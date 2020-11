Nem hajlandó dolgozni: Milliókat keres szexi fotóival a fiatal munkakerülő lány – 18+ fotók

Korábbi munkáját eldobta, és most a testéből él meg.

Az arizonai Scottsdale-ben ráunt a mindennapi unalmas munkájára a szőke Heidi Grey és szakmát váltott.

Most brutálisan szexi képeket oszt meg magáról különböző felületeken, és persze pénzt is kér a látványért. Ezekből heti közel 7 millió forintos keresete is összejön.

– Mivel 22 éves vagyok, elgondolkodtam azon, miként legyek még kívánatosabb – mondja Heidi. – Mellkorrekciós műtéteket végeztettem, amellett a vaginámmal is szépészeti szakemberhez fordultam, aki segített szexibbé válnom.

Az arzonai lány erotikus szexvideókat is elküld azoknak, akik erre kíváncsiak. Előtte persze le kell szukrolni az érte kialkudott összeget.