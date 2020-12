Nehéz eldönteni, melyik régi-új Mariah Carey-dalt hallgassuk karácsonykor – videó

Mariah Carey feldolgozta 2010-es slágerét, az Oh Santa-t – most Jennifer Hudsonnal és Ariana Grandéval énekli közösen a karácsonyi klasszikust.

Még októberben, egy posztjában utalt arra Mariah Carey, hogy valami nagy dobásra készül. A képen amit, megosztott, 3 rendezői szék volt, rajtuk 1-1 monogrammal: AG, MC és JH.

– Eleinte kicsit aggódtam a vokálok miatt, hiszen az eredeti dalban én éneklem az összes szólamot, de végül nagyon jól sikerült. Az egésznek van egy ilyen klasszikus lánybanda hangulata. Mindenki jól szórakozott, a dal készítése és a forgatás közben is.

Természetesen ha a karácsonyi slágerek koronázatlan királynője szóba kerül, akkor a megunhatatlan All I Want for Christmas Is You-ról sem szabad megfeledkeznünk, a 26 éves dalhoz ugyanis tavaly forgattak új klipet, azaz idén nehéz lesz eldönteni, hogy melyik Carey-dallam csendüljön fel inkább a fa alatt... Az ünnepi klasszikus egyébként jelenleg a második helyen szerepel a Billboard heti top 100-as listáján.