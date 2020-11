Nápolyban az autóban látják el a koronás betegeket

A Csendes-óceáni Vanuatu eddig azon kevés országok közé tartozott, ahol még nem ütötte fel fejét a koronavírus-fertőzés . A háromszázezer lelket számláló köztársaság még márciusban lezárta a határait, hogy a turisták ne hozzák be a vírust, hiszen a Csendes-óceán többi szigetállamához hasonlóan nem rendelkezik a koronavírusos betegek ellátásához szükséges egészségügyi felszerelésekkel.

Míg a Csendes-óceán szigetein csak most jelenik meg a vírus, Európában egyre aggasztóbb a helyzet. Oroszországban szerdán megdőlt a halálozási rekord, 24 óra alatt 432-vel nőtt a fertőzésben elhunytak száma. Az országban közel kétmillió fertőzöttet regisztráltak, ezzel ötödik helyen állnak Amerika, India, Brazília és Franciaország után.

Szerda reggel azonban az ország miniszterelnöke, Bob Loughman bejelentette, hogy

egy 23 éves, Egyesült Államokból visszatért szigetlakónál a kötelező karantén ideje alatt kimutatták a fertőzést.

A fiatal férfinak tünetei nem voltak, de a tisztviselők azt fontolgatják, mindenkit karanténba helyeznek, aki a férfival egy repülőgépen utazott, illetve érintkezett vele. További korlátozások bevezetését nem tervezik, de a hazaérkezők számára a kötelező karantén idejét 14 napról 28 napra emelik.







A nápolyi Cutugno kórházban már az utcán látják el a betegeket © Getty Images

Közmegegyezés az iskolákról

Közmegegyezés az iskolákról Az egészségügyi dolgozók Európa-szerte egyre elégedetlenebbek. Az ausztriai Stájerország egyik kórházában borzalmas állapotok uralkodnak, egy neve elhallgatását kérő ápolónő felháborodottan nyilatkozott az osztrák Kleine Zeitungnak. A túlhajszolt nővér az állását féltve nem adta nevét az interjúhoz. – A végtelenségig kihasználnak minket. A napi teendőink mellett a fertőző osztályon is dolgoznunk kell. Nem érdekli őket, hogy magánéletünk is van. Sokan azért vállaltak részmunkaidős állást, mert gyereket nevelnek, de ez se érdekel itt senkit – panaszkodott. Nyugati szomszédunknál egyébként a kormány és minden szakértő egyet­ért abban, hogy az óvodákat és az általános iskolákat semmiképp ne zárják be. Ennek ugyanis szinte semmiféle jótékony hatása nem lenne az egészségügy helyzetére, ugyanakkor az osztrák gazdaságot súlyos válságba sodorná.