Nagy leleplezés a TV2-n: ez a hazai sztár lapult a Kukorica jelmeze alatt

A TV2 Nicsak, ki vagyok? című műsorának második évadában is parádés poénok, döbbenetes leleplezések várnak mindenkire. Ezúttal is 4 új maszk mutatkozik be minden adásban, a szereplők pedig 3 körben adnak elő produkciókat, hogy aztán hangjuk, mozgásuk alapján felismerje őket a két, az első évadhoz képest részben megújult sztárcsapat.

Kajdi Csaba csapatában Mádai Vivien és Pápai Joci tippel a jelmezekre, Ábel Anitát pedig Csonka András és Király Viktor erősíti.

A Kukorica jelmeze alatt Anitáék szerint Szikora Róbert lapult, de végül

Kajdi Csaba Cyláék kitalálták, hogy nem mást rejtett a furcsa öltözék, mint Galambos Lajost, azaz Lajcsit.







© TV2