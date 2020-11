Müller Cecília elárulta, melyik a településeken nőhet a fertőzöttek száma

Nem a fiatalokat korlátozzuk, hanem az időseket védelmezzük – mondta Müller Cecília az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján. Arra kérte a fiatalokat,legyenek türelemmel a vásárlási sávval kapcsolatban.









Az országos tisztifőorvos kitért arra is:

Nem gondolják, hogy a tesztelést kötelezővé kéne tenni. Felajánljuk és javasoljuk azt – mondta. A népegészségügyi vizsgálathoz lehetne ezeket hasonlítani - tette hozzá. A kötelezőség más esetekre vonatkozik.

Nagyon kevés egészségügyi dolgozó fertőződött meg

A különféle egészségügyi szolgáltatóknak is szigorúan be kell tartaniuk a higiéniés szabályokat, és maszkot kell visleniük. Hasonlóan a szolgáltatást igénybevevőknek is maszkot kell viselni. Müller Cecília közölte, hogy eddig a járvány alatt az összes fertőzött 2,6 százalékát teszik ki az egészségügyi dolgozók.

Pozitív teszttel is hazaengedhetik a beteget ha állapota ezt lehetővé teszi

Müller Cecília kérdésre elmondta, hogy aki egészségi állapota nem igényli, annak nem kell kórházban feküdnie. Ekkor hazaengedik a beteget, de a pozitivitása fennálhat még. Nyílvánvalóan követik a beteg állapotát, és előfordulhat, hogy hosszabb ideig pozitív lesz. A 21. napon minősülhet egészségesnek, ha addig nem lesz más tünete.

Ezeken a településeken nőhet a fertőzöttek száma

Az országos tisztifőorvos a szennyvízalapú-vizsgálatról azt mondta, hogy igazolódott a várható fertőzöttek számának növekedése, vagy csökkenése a korábbi vizsgálatok alapján. Jelenleg az látszik, hogy Békéscsabán, Miskolcon, Salgótarjánban és Székesfehérváron emelkedett a vírus örökítőanyaga a szennyvízben. Kecskeméten és Szolnokon csökkenő tendenciát mértek – mondta Müller Cecília.