Most érkezett! Merkely Béla is elkapta a koronavírust

A Semmelweis Egyetem rektora, dr. Merkely Béla is megfertőződött a koronavírussal. Ezt saját Facebook-oldalán jelentette be.

Az elmúlt napokban a családom tagjai közül többen is megfertőződtek az új típusú koronavírussal, és sajnos a hét elején az én PCR tesztem is pozitivitást mutatott, tegnap óta pedig már tüneteim is vannak. Így már saját tapasztalatból állíthatom, hogy ez nem csupán egy nátha, de mégcsak nem is egy influenza, hanem egy sokkal komolyabb fertőző betegség, amely teljes embert kíván a legyőzésére

- írta a kardiológus.