„Mindenki azt mondja, micsoda áldást kaptam, de ez valójában egy átok” – átszabatná természetesen hatalmas kebleit a tinilány

Egy 19 éves angol lány úgy érzi, hogy élete válságba került, ezért most internetes pénzgyűjtésbe kezdett. Vicky Rog szeretné az angol méretszámításban 34I méretű kebleit kisebbre szabatni és ezzel egy életre megszabadulni a „Nagymellű Vicky” gúnynévtől.

A mindössze 162 centiméteres magas Vicky mellei természetesen nőttek ekkorára, ám a lány szerint hatalmAS idomai pokollá teszik mindennapjait.

Rog mellei az egész szigetország legnagyobbjai közé tartoznak, ám ő ennek a ténynek egyáltalán nem tud örülni, hiszen nem hogy melltartókat nem talál magára, de még az edzőtermet sem tudja látogatni anélkül, hogy ne szegeződne minden szempár rá és az állítása szerint „örökké növő” melleire.

Mindenki azt mondja, hogy micsoda ajándékot kaptam az élettől, pedig ez inkább egy átok

– meséli a Sun napilapnak Vicky, aki korábban szeretett futni és focizni is, ám a közel 10 kilós mellei miatt a sportról is le kellett mondania.

– Olyan hátfájdalmaim vannak, mint egy 60 éves embernek. Persze az iskolában is Nagymellű Vikinek csúfolnak, amit nem kellene komolyan vennem, de mégis nagyon bánt – folytatja a lány, aki a panaszkodás helyett inkább egy közösségi kampányt indított, hogy finanszírozni tudja a számára a megváltást jelentő mellkisebbítő műtétet.

Vicky rosszul van a mellei látványától is, ellentétben a férfiakkal, akik kéretlenül is rendszeresen megfogdossák a lányt, ha szórakozni megy. Vagyis a műtétre nem csak a testének, de a lelkének is óriási szüksége van. A brit egészségügyben az államilag támogatott mellkisebbítő műtétekre 3-6 éves várólista is lehet, a lány ezért döntött úgy, hogy megpróbálja magánúton összeszedni az operáció 5000 fontos, azaz kétmillió forintos összegét.