Megrohanták a bankokat az új otthonteremtési támogatásokért

Alighogy bejelentették a kormány új otthonteremtési programjának új intézkedéseit, az érdeklődés máris óriási: több ezren kérdeznek a részletekről – árulták el lapunknak hitelszakértők. A legtöbben a felújítási támogatás és az 5 százalékos lakásáfa iránt érdeklődnek.

Két héten belül 2700 tagot szerzett a „Minden idők legnagyobb otthonteremtési programja” címmel indított új, a tájékoztatást felvállaló Facebook csoport, amit Valkó András pénzügyi tanácsadó indított, azt követően, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter bejelentette az új otthonteremtési program néhány elemét.







Novák Katalin

„Elképesztő érdeklődést tapasztalunk”

Az óriási érdeklődés magát a hitelszakértőt is meglepte.

– A korábbi támogatási formákkal kapcsolatban már működik egy csoport, ott jelenleg 13 ezer tag van, az ő létszámuk is folyamatosan nő. A telefont is alig győzöm felkapkodni – mondta a Ripostnak Valkó András hitelszakértő, aki térítésmentesen segít eligazodni a támogatások és hitelek között, hiszen jutalékot a pénzintézetektől kap a sikeresen lebonyolított ügyletek után. Csakúgy, mint Kiss Gábor, a BENKS Kft. vezető hitelszakértője. Ő is elképesztő érdeklődést tapasztal.







– Napi szinten 15- 20 telefont kapok azoktól, akik az új támogatások felől érdeklődnek – mondja. Az ő tanácsadó csoportjában közel 14 ezer ember van. – A korábbi programok közül a CSOK és a babaváró hitel pörög nagyon, az újak közül pedig legtöbben a felújítási támogatás, az 5 százalékos lakásáfa és az illetékmentesség iránt érdeklődnek.

Sokan kivárnak januárig, hogy ezeket igénybe tudják venni – derült ki.







Pesten többen vesznek új lakást, vidéken inkább felújítanak

Kiss Gábor 15 évvel ezelőtt kezdte a szakmát Csongrád megyében, ezért elég jól ismeri ezt a térséget. Kiemelte: jellemző, hogy vidéken többen érdeklődnek a használt ingatlanok iránt és gondolkodnak felújításban, míg Pest megyében és a fővárosban a használt lakások mellett sokan érdeklődnek az új építésűek iránt is.

– Még mindig iszonyúan pörög a falusi CSOK, nagyon sokan érdeklődnek iránta – tájékoztatta a Ripostot. – Most a felújítási támogatás felől is sokan érdeklődnek.







Valkó András

A konyha nem maradhat ki!

Valkó András tapasztalatai alapján a felújítást a legtöbben összekötik a rezsicsökkentéssel: ki szeretnék cserélni a lakás, ház nyílászáróit, sokan a fűtést korszerűsítenék, napelemeket vásárolnának vagy szigetelnének. Ezen felül pedig a konyha megújítása fontos.

– A magyarok rengeteg időt töltenek a konyhában, szinte ott élünk. Ráadásul a családokban az asszonyoknak döntő szavuk van a kiadások megtervezését illetően, ezért akik nálam a felújítási támogatás felől érdeklődtek, azoknak a többsége egy új konyhát is szeretne – emelte ki Valkó András.