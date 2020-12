Kulcsár Edina a botrányról: felkészítjük a gyerekeinket arra, ha bántják majd amiatt, kik a szülei

Kulcsár Edina elmondta, miért mutatja meg gyermekeit a közösségi oldalakon.

Őszintén mesélt a korábbi botrányról Kulcsár Edina, amelynek kirobbanása után több sztár is úgy döntött, nem mutatja meg gyermekét a közösségi médiában. A egykori szépségkirálynő Instagram-sztorijában, egy rajongói kérdésre válaszolva osztotta meg gondolatait a korábban nagy port kavart témában.







Kulcsár Edina és férje, Szabó András "Csuti" megmutatja gyermekeit © Bors Archív

Ez az egész év botrány, ezt tudjuk, de év elején engem nagyon megviselt a Tibi atyás sértegetés, amikor még ugye bőven várandós voltam... Leginkább azért, mert a gyerekemet is felhasználta ehhez, meggyanúsított, hogy folyton reklámozunk a gyerekkel (ami nem igaz), majd ehhez képest ő rakta folyamatosan össze Medikét alkoholos tartalmú italokkal. Feljelentés is lett belőle, de ebbe ne menjünk bele. Aztán egyre többen elkezdték nem mutatni a gyerekeket, mert hű meg há” – írta Edina, akinek erről is megvan a véleménye, de mint hozzátette, ő mindenkit megért és elfogad.

Mi azért is mutatjuk a gyerekeket, mert muszáj lesz ebbe a fennforgásba beleszokniuk. Szerintem akkor sokkal nagyobb zavart okoznánk a kis fejükben, ha nem beszélnénk arról, hogy ismernek minket az emberek és mondjuk iskola első osztályában egy gyerek észrevenné, hogy kik a szülei és ezzel szekálnák – fogalmazott a szépségkirálynő.

Szerinte így van esélye két egészséges gyermeket felnevelni, és nem gondolja, hogy az ismertséget a saját bőrén kellene megtapasztalniuk a kicsiknek.