Koronavírus alakú gabonakör riogat Angliában

Ijesztő, koronavírus alakú gabonakört fedeztek fel az angliai Wiltshire-ben. A misztikus megye mindig is a szigetország egyik legrejtélyesebb területének számított, most pedig ismét szárnyra kaptak a pletykák az ufójelenségről.

Közel 60 méter átmérőjű, a koronavírusra kísértetiesen hasonlító gabonakört fedeztek fel drónnal a napokban Anglia egyik legmisztikusabb megyéjében, Wiltshire-ben. Az év szinte minden hónapjában özönlenek ide a turisták, nem véletlenül:

kíváncsiak arra, igaz-e a szóbeszéd, miszerint földöntúli energiák működnek a területen.

Átitatja a misztikum az érintett megyét







Ez az a drónfelvétel, ami miatt aggódnak a laikusok © YouTube

A gabonakör-jelenségek nemcsak a mi időnkben, hanem már a középkorban is foglalkoztatták az embe­reket, akkor is tudósítottak a meglepetésszerűen feltűnő, furcsa körökről, amelyekben azokban az időkben leginkább ördögi tevékenységet láttak. Ennek egy jól ismert, európai központja már hosszú idők óta a Nagy-Britannia déli részén húzódó Wiltshire megye, amit már évezredek óta átitat a misztikum , nemcsak azért, mert itt található az ország legrejtélyesebb monumentális kő­együttese, az őskori Stonehenge, és a szintén híres és nem kevésbé misztikus kis falu, Avebury, az ott található furcsa kőemlékekkel, de

1997 óta itt észlelik a legtöbb gabonakör-jelenséget is.

A földönkívüli létben hívő emberek és a szimpla, érdeklődő turisták ezrével látogatják a területet minden évben, Stonehenge környékén még különös szeánszokat is végeznek.

Az ufók üzennek a fura jelenséggel?

A laikus és a földönkívüli létet elutasító emberek, és a masszív ufóhívők jó ideje feszültségben élnek egymással Wiltshire-ben, a földöntúli létet elutasítók csapata pontosan ezért hadilábon áll az ide sereglő turistákkal is. Hosszú, viszonylag feszültségmentes év után azonban egy hátborzongató felfedezés után lángolt fel a vita májusban, miután egy drónvideó készítése közben egy újabb, közel 60 méter átmérőjű gabonakörre bukkantak , ami nem is lett volna meglepő, ha az nem egy,

a koronavírusra kísértetiesen emlékeztető alakzatot ábrázol.

A találgatások természetesen azonnal megindultak: sokak szerint csak egy jól időzített csínyről van szó, míg a hívők szentül hiszik, hogy a földönkívüliek üzentek nekünk, megint mások pedig úgy vélik: egyenesen az ufók hozták ránk a pandémiát. Választ egyelőre nem kaptunk, a helyiek azonban azóta is titkolják a kör pontos helyét, hogy elkerüljék, hogy a turisták tömött sorokban rohanjanak a titokzatos gabonamezőre.

Deszkával és madzaggal csaltak

Hazánktól sem áll éppen távol a földönkívüliekbe vetett hit, a kilencvenes években Magyarországon is fellángolt a gabonakör-mánia, ebben az évtizedben is azonosítottak belőlük az ország több pontján, sőt a kilencvenes években egyre-másra bukkantak fel a hihetetlen körök. Ez egészen addig tartott, míg két agronómushallgató be nem vallotta, hogy ők felelősek az ufójelenségért, élő műsorban még azt is elmagyarázták, hogyan is képesek hibátlan kört alkotni pár madzag és deszka segítségével. Bár a lebukás után elcsitult a hév, az évtized végén újra fellobbant az őrület, mikor 1996-ban Túrony és Garé között fedezett fel egy rejtélyes alakzatot egy sétarepülést végző család, erre a mai napig nem találtak magyarázatot, de idén sem maradtunk körök nélkül: nyáron Nagykanizsa határá­ban, Kanizsa és Bajcsa között fedeztek fel egy 26 méter átmérőjű, középen kissé lyu­kas kört.