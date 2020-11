Koronakörkép - Valószínűleg elmarad a bécsi karácsonyi vásár

Ausztriában még mindig nem született döntés arról, hogy megrendezik-e egyáltalán a Rathausplatz előtt a bécsi karácsony vásárt. Tavaly több mint 4 millióan voltak kíváncsiak a rendezvényre. Az ünnepi piac idén is november közepén nyitott volna, ám a járvány közbeszólt, és az arra járókat azóta is csak a ledeszkázott pavilonok fogadják.

„Az Osztrák Szövetségi Kormány által előírt kijárási korlátozás miatt a bécsi karácsonyi vásár megnyitását elhalasztottuk ” – áll a rendezvény honlapján, ahol rendhagyó módon online áruházat nyitottak azoknak, akik interneten keresztül szeretnék beszerezni az ünnepi dísztárgyakat és finomságokat.

Az Osztrák Rádió és Televízió szerint a karácsonyi vásár sorsáról legkésőbb jövő héten születhet döntés. A szervezők sem tudnak azonban örökké várni.

– Ha jövő hét elején sem születik döntés, feladjuk. Nekünk is időre van szükségünk, hogy felkészüljünk . Az építkezések leálltak, a pavilonoknak jelenleg nincs teteje. Az árusoknak is idő kell, hogy kiállítsák a termékeiket – mondta a vásár szóvivője, Johannes Vetter, aki abban bizakodik, hogy december közepén már megnyílhat a vásár, de még ebben az esetben is hatalmas bevételkieséssel kell számolniuk.

Ausztriában kedd reggelre ismét 100 fölé ugrott a koronavírusban elhunytak száma, összesen 118 ember vesztette életét az elmúlt 24 órában. Egy nap alatt 4377 fertőzöttet azonosítottak, a­mely­nek több mint negyede Felső-Ausztriából ke­rült ki. A járvány eleje óta több mint 250 ezer ember kapta el a fertőzést az országban, és 2577-en haltak bele a koronavírusba.







Évről évre milliókat vonzott a hagyományos karácsonyi vásár a bécsi városháza előtti téren © Shutterstock

Tolongás a vakcinákért Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója felszólította a világ országait: biztosítsák, hogy mindenki hozzáférjen majd a vakcinához. – Komolyan fennáll annak a kockázata, hogy a legszegényebbeket és a legkiszolgáltatottabbakat eltapossák a vakcináért folytatott tolongásban – hangoztatta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. Az orosz Szputnyik V bejegyzése után a múlt héten a Pfizer és a BioNTech, valamint a napokban a Moderna gyógyszergyártó és az angliai Oxfordban dolgozó kutatócsoport is bejelentette, hogy ígéretes hatékonyságú kísérleti oltóanyagot dolgozott ki.

Német szigorítás Német szigorítás Németország szigorításra készülhet az elkövetkezendő hetekre annak érdekében, hogy karácsonykor enyhíthessenek az óvintézkedéseken. Ennek értelmében előrehoznák az iskolákban a téli szünetet, a munkáltatók számára pedig előírnák, hogy tegyék lehetővé a munkavállalóknak a home office-t. A részletekről szerdán egyeztetnek Angela Merkel kancellárral.

Vitázó olaszok Olaszországban egy nap alatt 630 beteg vesztette életét, de a járvány második hullámában most először csökkent az aktív fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában 22 930 új beteget szűrtek ki a korábbi több mint 28 ezer után. Az országban élénk vita folyik a kormány és a tartományok között: utóbbiak feloldanák a szigorú korlátozásokat karácsony előtt, hogy segítsék a térségek gazdaságát és biztosítsák a családi ünneplést.

12 ezer új beteg 12 ezer új beteg Ukrajnában továbbra sem lassul a fertőzés terjedése, keddre ismét több mint 12 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt. Ezzel 647 976-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 188 áldozattal 11 263-ra.