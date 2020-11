Korona-körkép - Megállt az élet Ausztriában

Tegnap óta kihaltak az utcák nyugati szomszédunknál.

Ausztriában a lakosok csak indokolt esetben hagyhatják el otthonaikat, az iskolák távoktatásra álltak át.

Az országban az összes pláza és üzlet bezárt, csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankok és benzinkutak maradtak nyitva. A hétvégén a híres bécsi sétálóutca, a Mariahilfer Strasse ruhaüzletei előtt kígyózó sorokban várták a vásárlók, hogy a lezárások előtt szert tegyenek még egy-egy divatos darabra, pedig a szigorításoknak épp az lenne a célja, hogy megfékezzék a járvány terjedését. Sajnos olyan bolt is akadt, amelyik nyereségvágyból „karantén előtti akciót” hirdetett a termékeire: az AFP hírügynökség értesülései szerint egyes bútorüzletek és cipőboltok is 50 százalékos leértékelést vezettek be valamennyi termékükre, ami komoly visszhangot váltott ki.

– Nagyon remélem, hogy a szóban forgó cipőbolt vezetése a mai bevételt szétosztja az alkalmazottai közt, hogy tudják miből fedezni az egészségügyi ellátásukat. De a kórházak is vehetnének pár lélegeztetőgépet, vagy akár a temetéseket is lehetne állni belőle – írta az egyik felháborodott kommentelő. A cég végül elnézést kért a Facebook-oldalán. A szigorú kijárási tilalmat első körben december 6-ig vezették be. Sebastian Kurz osztrák kancellár bejelentése szerint ezután a tanárokkal kezdve tömeges tesztelés indul az országban, hogy karácsonyra mérsékeljék a járvány terjedését.









Sorsukra hagyott idősek

Belgiumban több ezer embert hagytak sorsára a koronavírus-járvány alatt. – Az országban március és október között a koronavírusban elhunytak 61,3 százaléka idősek otthonában vesztette életét. A kormány késlekedett az óvintézkedések bevezetésével, az első hullámban megfertőződött idős lakók nagy részét nem szállították kórházba, cserben hagyták őket a hatóságok . Emiatt sokan idő előtt hunytak el. A leterhelt dolgozókat augusztusig nem is tesztelték, ami szintén hozzájárult a lakók megbetegedéséhez – idézte az Amnesty International belgiumi elnöke, Philippe Hensmans szavait az AP hírügynökség. A szervezet az idősotthonok lakóit és családtagjait is megkérdezte. Az egyik asszony arról számolt be, hogy az agyonhajszolt alkalmazottak elhanyagolták a lakókat: – A férjemnek nehézséget okozott, hogy egyedül egyen. Ahogy telt az idő, észrevettem rajta, hogy le van soványodva. Mikor megkérdeztem róla a személyzetet,

az egyik dolgozó azt mondta: „nem tudunk mindenkit megetetni mindennap”

– mesélte a nő.

Túlzott szigor?

A brit otthonokban most is hatalmas a szigor. A Daily Mail értesülései szerint Leedsben az egyik idősek otthonából ki akarnak lakoltatni egy 78 éves, demenciában szenvedő dédnagymamát, amiért az előírások ellenére találkozott a lányával.

Durva olasz helyzet

A korlátozások ellenére tovább nőtt a teszteken szűrt fertőzöttek aránya Olaszországban. Az egy nap alatt végzett vírustesztek csaknem 18 százaléka mutatott ki fertőzést, ami az utóbbi hetekben a legmagasabbnak számít.

Szigorítanak a svédek

Svédországban újabb szigorításokat vezetnek be. Tilos az alkoholvásárlás este 10 órától, a bároknak, éttermeknek és éjszakai kluboknak pedig este fél 11-kor be kell zárniuk. Ezek mellett jövő héttől az országban tilos nyolc főt meghaladó nyilvános összejöveteleket tartani. Svédországban eddig több mint 180 ezer koronavírus-fertőzöttet és 6189 halálesetet jegyeztek fel.

Kivárnak a németek

Németországban a várakozások ellenére úgy döntöttek, nem szigorítják a hónap elején bevezetett korlátozásokat. Angela Merkel német kancellár arról számolt be, hogy a tartományi vezetők többsége szerint még egy hétig várni kell az újabb intézkedésekkel. Berlinben most először több mint ezer ember szorult kórházi ápolásra.

Áram és víz nélkül

Ukrajnában megteltek a kórházak, hiányos a felszerelés, nincs elég segédeszköz. Az UNIAN hírügynökség szerint a novomoszkovszki (Dnyipropterovszk megye) kórház COVID-osztályán nincs víz, eldugult a csatorna és olyan kórterem is akad, ahol nincs világítás, mert nincs, aki kicserélje az izzót. A betegnek úgy kötik be az infúziót, hogy a többi beteg a mobiltelefonjával világít közben.