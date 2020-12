Kocsis Máté: Micsoda hazugság ez már megint maguktól? Te jó ég!

– Szabó Tímea, Jakab Péter, Varju László, Tóth Bertalan! Micsoda hazugság ez már megint maguktól? Te jó ég! A ma reggeli EU konzultációs testület ülésén jelen voltam a parlament delegációs termében, amit utána a baloldali képviselők mondtak az ott elhangzottakról, vegytiszta hazugság. Tették ezt úgy, hogy erről a fórumról nem lehet tájékoztatást adni, mert zárt ülésnek minősül – írta Kocsis Máté a Facebookon, majd pontokra szedve cáfolta az elhangzottakat.

Közzétette: Kocsis Máté – 2020. december 7., hétfő

De ha már szabályt szegtek és hazudtak, álljon itt néhány tény válaszul, a teljesség igény nélkül:

• A “nagyon harcos” Jakab Péter a közel két órás értekezleten egyszer sem szólalt fel, egyet sem kérdezett a miniszterelnöktől. Amit kint elmond, bent nem merte.

• Varju egyetlen rövid kérdését a miniszterelnök megválaszolta, tovább nem kérdezett, mert a válasz egyértelmű és érthető volt. (Talán még számára is.)

• A legízléstelenebb hazudozó Szabó Tímea, aki olyan állítást tulajdonított a miniszterelnöknek, amit ő nem mondott. Sőt egy fontos ténykérdésben a miniszterelnök egyet is értett Szabó Tímeával, amit a nyilvánosságnak másképp mesélt el a - kamuvideós Korózs Lajos hazugságait is lelkesen terjesztő - képviselőnő. De Szabó hazudott az EU-s hitelfelvétel kérdésében is, amivel a kormány sem ért egyet, és hazudott “a családonként egymillió forintot vesznek el” állításával is. Ezt Szabó bent nem is mondta, mert ő is tudja, hogy nem igaz. Más releváns, elhangzott tényeket viszont elhallgatott a sajtótájékoztatón.

• Tóth Bertalan halovány felszólalása sem arról szólt, amiről szegény később beszélt. De őt megértjük, neki jobban fő a feje Gyurcsány miatt, mint Orbán Viktor miatt.