Kínos: névrokona miatt tiltották ki a város összes klubjából a fiatal lányt

Ilyen se fordul elő minden nap.

Ilyen se fordul elő minden nap.

Alaposan meglepődött az ausztráliai Brisbane városában élő, húszéves Emily Thompson, miután két egymást követő hétvégén sem engedték be egyetlen szórakozóhelyre se, mondván: mindenhonnan ki van tiltva.

Az ifjú egyetemista hiába magyarázta, hogy nem tud semmiféle tiltásról, és nem is követett el semmit – noha biztos volt benne, hogy egy névrokon lehet a ludas, mégis ő volt az, aki csalódottan ment haza anélkül, hogy bárhová is bejutott volna. Miután nem tudott hová fordulni, egy Facebook-csoportban panaszkodta ki magát. Itt jelentkezett végül egy másik Emily Thompson, aki beismerte: valójában ő az, akit kitiltottak, és nagyon röstelli, hogy más is szenved miatta.

A kettes számú Emily egyébként elárulta, november 27-én lejár az egész városra szóló tiltás, valamint felajánlotta névrokonának, hogy ha végre bejutnak valahová, kárpótlásként szívesen meghívja egy italra.

A két lány egyébként nem is érti, mi okozta a gubancot: igaz ugyan, hogy a nevük azonos, de még csak nem is hasonlítanak. Csak a kidobók szerint...