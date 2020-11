Kiakadt az özvegy: a Netflixen látta viszont férje halálát

Noha a brit királyi család életét feldolgozó The Crown című sorozat hatalmas siker, sőt, maga II. Erzsébet is előszeretettel nézi, azért nem mindenki olyan elégedett a szériával. Károly herceg régi jóbarátjának özvegye például teljesen kiakadt, hogy néhei férje halálát is megfilmesítették a készítők.

1988-ban Károly herceg és barátja, Hugh Lindsay egy svájci sítúrán vettek részt, ahol egy lavina maga alá temette őket. Károly túlélte, Lindsay nem.







Hugh Lindsay temetése 1988 márciusában, Londonban © Getty Images

Noha magában a sorozatban épp a tragédia pillanatát nem mutatják, a közvetlen előzményeket és a következményeket igen. Az elhunyt özvegye, Sarah Horsley így is felháborítónak tartja.

– Megrémültem, amikor megtudtam, hogy belekerül, és aggódtam, hogy mindennek milyen hatása lesz a lányomra. Nagyon felkavart – magyarázta.

Az özvegy állítólag meg is írta a producereknek, hogy nem szeretné, ha férje halálát beletennék a sorozatba, a készítők azonban mégis így tettek. Válaszukban arra hivatkoztak: remélik, hogy megfelelő tapintattal nyúlnak majd a témához.

