Kéztörés buktatta le – futtatója karmaiból mentették ki a budapesti prostit

Egy fiatal nő és a párja múlt hét szombaton ment be az egyik fővárosi kórházba, ahol az ellátó orvosnak azt állították, hogy a nő takarítás közben elesett és megütötte a karját. A vizsgálatok során kiderült, hogy eltört a bal kézfeje. A rendőrök az esettel kapcsolatban olyan információhoz jutottak, hogy a nő sérüléseinek valós körülményeit eltitkolhatta az orvos elől, ezért november 18-án nyomozást rendeltek el.

Kiderült, hogy a nő 37 éves élettársa, N. Rafael évek óta párja prostitúciós tevékenységéből tartotta fenn magát.