Karácsonyi onine bevásárlás: a Tesco új régiókat nyitott, az Auchan országosan szállít – Itt vannak a többi áruház feltételei is

Online most sokkal jobb és biztonságosabb vásárolni, mint bármikor.

A legtöbb nagyáruház és hipermarket rájött már, hogy az idei karácsony nem csak azért lesz más, mert a korábbiaktól eltérően kell azt majd a családoknak tölteni, hanem a vásárlási szokások is megváltoztak. Sokan ezért nagyban változtattak az online rendelési lehetőségeiken, ezeket szedtük össze, hogy önnek már ne kelljen egyesével bogarásznia a lehetőségek közül.







Online most egyszerűbb és biztonságosabb is a koronavírus miatt © UNSPLASH

TESCO

A brit üzletlánc még november végén elindította Veszprémben és Kaposváron, illetve ezek vonzáskörzetében is online szolgáltatását, majd az ezt követő két hétben a zalaegerszegi és szolnoki, valamint az egri és békéscsabai régiókkal bővül a kínálat. Így a Tesco áruházak kínálata online szolgáltatásként még karácsony előtt az ország mintegy 500 pontján lesz elérhető úgy 1,9 millió háztartás számára. A házhozszállítás este 22 óráig kérhető és lehetőség van bármely áruházban is átvenni az online kosárba pakolt árut, amit összekészítenek, mire odaér a vásárló. Az áruházlánc azonban arra kéri a vásárlókat, hogy a kijárási tilalomra tekintettel lehetőleg este 19 óráig vegyék át megrendeléseiket.

AUCHAN

A francia cég országos kiszállítással dolgozik, de kizárólag akkor, ha hűtést nem igénylő tartós élelmiszert venne a vásárló. Friss- és fagyasztott termékeket jelenleg Budapest és környékére tudnak szállítani, ez egészen pontosan Szentendre, Vác, Gödöllő, Nagykáta, Monor, Dabas, Gyál, Szigetszentmiklós, Érd, Budaörs, Pilisvörösvár és ezen teleülések környéke. Viszont újdonságként az adventi vasárnapokon, vagyis december 13-án és 20-án is visznek ki árut.

Itt is van arra is lehetőség van, hogy áruházi átvételt kérjünk, ami szintén nagy segítség, hiszen egy percet sem kell a boltban tölteni ahhoz, hogy mindent megkapjunk karácsonyra.







Sok helyütt ingyenes a kiszállítás egy bizonyos összeg felett (Képünk illusztráció) © UNSPLASH

SPAR

A Sparnál minimum 10 ezer forint értékben kell a kosarat összeválogatni , ha házhoz szállítással szeretne valaki tőlük vásárolni, viszont 25.000 Ft-os értékhatár felett a kiszállítás ingyenes. Budapesten nem minden kerületbe szállítanak, viszont Pécel, Göd, Vecsés, Csömör, Üllő, Fót, Ecser, Szigetszentmiklós, Halásztelek, Dunaharaszti, Gyál, Szigethalom, Taksony, Nagytarcsa és Kistarcsa is szerepel a kínálatukban. Munkanapokon, hétfőtől péntekig 8-tól 22 óráig, szombaton 8-tól 18 óráig szállítanak.

PRÍMA

A CBA Príma üzleteiből is van lehetőség hazavitetni a kedvenc alapanyagokat. A cég hétfőtől péntekig 08:00-20:00, szombaton 08:00-18:00 között viszi ki a kiválasztott termékeket Budapest összes kerülete mellett több mint 50 településen. Budapesten 199 Ft és 699 Ft közötti szállítási díjért, míg Budapesten kívül 899 Ft és 1299 Ft közötti szállítási díjért szállítanak házhoz megrendelését. Nincs kiszállítási díj, ha a kosárérték eléri a 30 000 Ft-ot.

dm - drogerie markt

Természetesen nem csak élelmiszer, háztartási vegyiáru is rendelhető online. A DM-nél a szállítás díja megrendelésenként egységesen 499 forint, és ha a megrendelés végösszege eléri a 15 000 forintotot, nem is kérnek még ennyit sem. A német cég az egész országban vállalja a kiszállítást futárszolgálat segítségével.

ROSSMANN

A Rossmannak a Magyar Posta szállít, csomagot átvenni munkanapokon 08:00 - 17:00 között van lehetőség, illetve 2600 Postán, 270 Coop üzletben és 125 MOL benzinkúton, Media Markt üzletekben, vagy a Rossmann üzletekben is át lehet venni az árut. Tizenötezer forint felett ennél a cégnél is ingyenes a kiszállítás. Ennél a cégnél felárért még arra is van lehetőség, hogy két órán belül kiérjen a kiválasztott áru. Fizetés csak online lehetséges.

FONTOS! Ha valaki koronavírus miatt karanténba került, azt a megrendelés "Megjegyzés" rovatába minden esetben fel kell tüntetni. Van áruház, amelyik így nem is vállalja a kiszállítás, egyébként pedig mindenkinél maszkban és kesztyűben érkeznek a kiszállítók, és azt kérik, aki átveszi az árut, az is legyen maszkban!