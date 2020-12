Kamionban, szupertitkosan érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra

Több szempontból is különleges feladat a Pfizer Corminaty márkanévre keresztelt koronavírus elleni vakcinájának szállítása: mínusz 70 fokon kell tárolni az anyagot, ráadásul féltik a szállítmányt, ezért szupertitkos biztonsági intézkedésekkel azonnal útnak indítják Belgiumból – írja a Ripost.







Megkapta a zöld utat a Pfizer–BioNTech oltóanyaga, az Európai Bizottság által meghatározott elosztási terv szerint azonnal útnak indítják a Pfizer belgiumi, Puurs városában levő gyárából a 27 tagállamba, így Magyarországra is – mondta a Ripost-nak Takács Bíborka a Pfizer magyarországi PR-vezetője. A vakcina védelmében szupertitkosak a szállítási adatok.







800 ezer vakcinát indítunk el, de többet nem oszthatunk meg arról, hogyan és hova érkezik a szállítmány, biztonsági okoból – mondta a CNBC-nek a Pfizer szóvivője. Nemcsak a nagy érték indokolja a biztonságot, hanem az is, hogy nagy károkat okozhat, ha a feketepiacra kerül. Emiatt biztonsági kíséretet is kapnak a kamionok, de úgy, hogy az ne tűnjön fel senkinek.







Egy találmány felújított változata segíthet abban, hogy a speciális tárolást igénylő vakcinacsomagokat menet közben is folyamatosan ellenőrizzék. A FedEx IoT megoldása egy speciális GPS, melyet 7 éve fejlesztettek ki, és arra használták, hogy adatokat küldjön az épp úton lévő csomagokról. Most lekicsinyítették és meglehetősen sok új funkcióval ruházták fel a technológiát, így az alacsony energiafelhasználású, Bluetooth-kapcsolatot használó SenseAware ID-szenzorok a szállítmányokhoz csatlakoztatva képesek azok helyzetéről és hőmérsékletéről két másodperces pontossággal információkat közölni. A technológia használatával sokkal könnyebb és olcsóbb lesz szállítás közben megfigyelni a kényes csomagokat – számolt be róla a Ripost.







A több mint 700 millió forintba kerülő készítményt, a Zolgensmát ugyanúgy mínusz 70-80 fok között kellett szállítani és tárolni, mint a koronavírus elleni védőoltást.

A Hungaropharma szakemberei még próbautat is szerveztek Amerikából: üres ampullákat tettek a hétezer dolláros, szárazjéggel megtömött bőröndbe és kipróbálták, hogyan fog működni a szállítás.



Már 307 ezren regisztráltak az oltásra

Eddig 307 ezren regisztráltak a koronavírus elleni oltásra – közölte tegnap a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, és ez a szám óráról órára nő. Dömötör Csaba elmondta: változatlanul nagyon sokan keresik fel a honlapot, ahol regisztrálni lehet az oltásra. Most kezdenek beérkezni azok a regisztrációk is, amelyeket postán adtak fel.

Az oltás önkéntes lesz, így értelemszerűen nagyon nagy a jelentősége annak, hogy tudjuk, kik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, a regisztráció ebben segít – hangsúlyozta az államtitkár.

Magyarországon elsőként az egészségügyi dolgozók kaphatnak oltást.

Fontos, hogy aki szeretne élni a Covid–19 elleni oltás lehetőségével, regisztráljon. Az oltási sorrendet nem a regisztráció sorrendje, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza meg, de azokat oltják, akik regisztráltak és ők kapnak pontos, naprakész tájékoztatást.