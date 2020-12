Jézus kérte, hogy véráldozatként mutassa be gyermekét Istennek – vallotta a 18 hónapos csecsemőjét kivégző apa

Brutális kegyetlenséggel végezte ki 18 hónapos kislányát Amirát 2017-ben egy new orleans-i férfi:

ájulásig fojtogatta, majd megkéselte a védtelen csecsemőt.

A rendőrök hamar kiderítették, hogy a kegyetlen gyilkosság elkövetője a csecsemő apja, Mark Hambrick.









A férfi nem is tagadta sokáig tettét, ám csak most sikerült bíróság elé állítani szörnyű tette miatt. Magyarázata a ugyanis annyira bizarr, hogy a sokat látott rendőröket is sokkolta, ezért elmeorvosi szakértőt is be kellett vonni a nyomozásba.

Hambrick mélyen vallásosnak tartja magát, és vallomása szerint

nem meggyilkolta gyermekét, hanem véráldozatot mutatott be Istennek, mert ezt kérte tőle a megváltó, Jézus Krisztus.

A férfi elmeállapotát több orvos is vizsgálta, ami során megállapították, hogy Hambrick súlyos tévképzetekkel küzd így nem vonható felelősségre a csecsemőgyilkosság miatt. Ennek fényében feltehetően meg is ússza majd börtönt.

