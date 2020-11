II. Erzsébet és Fülöp herceg egy hónap különélés után ismét összeköltözik

Újra együtt vonulnak karanténba.

Újra együtt vonulnak karanténba.

II. Erzsébet királynő és férje, Fülöp herceg ismét együtt vonul karanténba – írja a The Sun. A brit uralkodó október elején állt ismét munkába a windsori kastélyban, ahol nagy körültekintéssel vigyáznak arra, hogy ne kapja el a koronavírus-fertőzést. Fülöp a norfolki Sandringham House-ban maradt, ahol együtt pihentek skóciai útjuk után. Az első hullám során együtt vonultak karanténba Windsorban, és a lap értesülései szerint most is hasonló lépést fontolgatnak.