Időjárás-jelentés: fagyos reggelekkel érkezik a hidegfront

A tartós, sűrű köd veszélye miatt az ország nagy részére figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A figyelmeztetést Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megye kivételével az egész országra kiadták.

Az előrejelzés szerint szerdán a leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 6 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. Napközben többnyire 10-14 fokig melegszik a levegő, de a tartósan felhős, párás részeken ennél pár fokkal hidegebb lesz az idő.

A köd csütörtök reggelre is megmarad, és a nap sokfelé párás, ködös, borongós idővel indul, északon és délnyugaton napközben is ez lehet a jellemző. Néhol szitálás, gyenge eső is előfordulhat. Máshol viszont számíthatunk napos időszakokra, ugyanis ezeken a tájakon feltámad a déli-délkeleti szél. Napközben 6–14 fok valószínű. Este északnyugat felől eső érkezik.

Pénteken hidegfront hoz feltámadó északi-északnyugati szelet, esőt, záporokat, de a legmagasabb tájainkon havas eső, hózápor sem kizárt. Lehűlés érkezik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0-6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4-9 fok között alakul majd.

Szombat hajnalban már sokfelé fagyhat, és kissé szeles időnk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -5 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 3-7 fok között valószínű.

Vasárnap is száraz idő valószínű, de a napsütést fátyolfelhők szűrhetik. Helyenként élénk lehet a déliesre forduló szél. A fagyos reggelt 3–8 fokos délután követheti.

