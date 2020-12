Húsz percig élesztette újra és újra az elgázolt biciklis az arra járó tököli rendőr - drámai részletek

Autójával közlekedett az 51-s főúton Végh Attila r. főtörzsőrmester december 16-án délután, amikor az előtte haladó kocsisorral együtt lassítania kellett. Oldalra pillantva látta, egy férfi fekszik az árokban, mellette valaki guggolva telefonál.

A police.hu beszámóla szerint félreállt és segíteni indult. Leemelte a kerékpárt az életjeleket nem mutató sérültről, hátára fordította, majd elkezdte nyomni a mellkasát. Még akkor is tartott a kompresszió, amikor 15-20 perccel később megérkeztek a mentők, akikkel aztán felváltva folytatták a sérült férfi újraélesztését. Nem sokkal később a bajbajutott újra lélegezni kezdett és pulzusát is ki tudták tapintani, ám a körzeti megbízott nem állt félre. Végh főtörzsőrmester beállt még infúziótartónak, és a sérült mozgatásában is segédkezett. A 43 éves kerékpárost életveszélyes állapotban vitték kórházba.

Mint kiderült, nem sokkal korábban egy személyautó ütötte el, amelynek sofőrje segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A rendszámtöredék alapján két órán belül megtalálták a rendőrök. A 75 éves kiskunlacházi férfi az őt felkereső járőröknek elismerte felelősségét a balesetben, a vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott. Az idős állította, csak hazaérkezése után ivott, a rendőrök kettős mintavételre előállították. Segítségnyújtás elmulasztása bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a Ráckevei Rendőrkapitányságon.