Horror: nyúl helyett egy gyereket lőtt le a vadászaton a borsodi zsaru

A rendőr 2018 novemberében vett részt egy vadászaton 13 társával és 2 hajtóval egy borsodi dűlőben. Az esemény előtt a vadászat vezetője még ismertette is a balesetvédelmi szabályokat, és minden rendben is ment addig, míg a hajtók egy vonalban haladtak, azonban amikor egy cserjés dombra értek, a sort már nem tudták fenntartani, és a rendőr jobbján ballagó kiskorú hajtó le is maradt.

Nem sokkal később egy nyúl bukkant föl a bokrok mögött , amit a zsaru azonnal kiszemelt magának, és ráemelte a fegyvert az állatra, ám az egyenesen a lemaradozó gyerek irányába rohant.







© Pexels.com

A 33 éves rendőr a nyúlra emelte a puskát, a fegyverrel pedig egyenesen arra a magas fűvel benőtt lejtőre célzott, ahol az állat eltűnt. Ott azonban tragikus módon már egyáltalán nem a nyúl, hanem a tőle alig 39 méterre álló kisfiú ácsorgott, akit a férfi annak ellenére sem vett észre, hogy rikító színű sapkát és láthatósági mellényt viselt.

A gyereket a karján és a lábán találta el: a bal alkarjába, bal és jobb combjába, továbbá lábszárába összesen 6 darab sörétlövedék fúródott. A kisfiú túlélte az esetet, és a helyzethez képest meglepő módon, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.