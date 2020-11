Horror Cegléden: a négyéves fiú végignézte, ahogy apja megszurkálja fogvatartott anyját - 18+

A nő októbertől egy ceglédi rendelőintézetben kezdett dolgozni, ami élettársának nem tetszett, ezért egyre erőszakosabban próbálta rávenni a párját arra, váltson munkahelyet - számolt be róla az Ügyészség.

November 11-én a férfi már – miközben négyéves gyermekük is ott volt – durván bántalmazta is a nőt, aki emiatt el is akart költözni a gyerekkel együtt.

Három nappal később ezt a férfi úgy akadályozta meg, hogy a kapu zárjába beletörte a kulcsot, majd a nő kocsikulcsát is elvette, és késsel felé szurkálva fenyegette. Ennek során legalább kétszer meg is szúrta a nő kezét, nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozva. Ennek pedig a négyéves gyerek végig a szemtanúja volt.

A családi drámának a TEK helyszínre érkező csoportja vetett véget, akiknek sikerült a férfit elfogni.

A férfit két rendbeli személyi szabadság megsértésnek bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsítják.