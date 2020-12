Hoppá! Fickóssá és fitté teszi a pasikat a magyar hal

Közel 700 ezer horgászigazolvánnyal rendelkező pecás van jelen pillanatban Magyarországon, és ez a szám egyre csak növekszik. A Bors ezentúl hetente jelentkezik horgászrovatával, amellyel még több embert kívánunk kicsalni a tó- vagy a folyópartra. Ezúttal a karácsonyi halfogyasztás lesz terítéken. Lévai Ferenccel, a rétimajori Aranyponty Zrt. vezérigazgatójával ültünk asztalhoz.

Minden karácsonykor kígyózó sorok alakulnak ki a szupermarketet akváriumai előtt. A hal az ünnepi menü slágere?

Egyértelműen. Az évi 15 ezer tonna étkezési ponty 30-35 százaléka ilyenkor fogy. Ez óriási szám. Talán csak tojásból adnak el hasonló mennyiségben a húsvéti ünnep előtt.

A kígyózó sorok elkerülése érdekében pedig nyugodtan megvehetjük a halat egy-két héttel hamarabb, simán eláll a fagyasztóban, semmi baja nem lesz. Rengeteg felesleges idegeskedéstől kíméljük meg magunkat, ha így teszünk.







A rétimajori Aranyponty Zrt. vezérigazgatója szerint nemcsak finomak, hanem nagyon egészségesek is a kopoltyúsok © MTI

A ponty mellett milyen halfajták még a népszerűek?

A harcsa, a busa, az amur és a keszegfélék is jól fogynak karácsonykor.

Várható áremelés idén?

Nem. Az árak három éve nem változnak. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy levitték öt százalékra az áfát. Másrészt pedig bőségesen van hal Magyarországon, gyönyörű kopoltyúsok vannak a piacon. Egy kiló élő ponty körülbelül 1100-1300 forint körül mozog. A süllő-, harcsafilé nem olcsó, háromezer forintnál is többe kerül kilója, de ezek a fajok mindig is drágábbak voltak.







A ponty a karácsonyi menü slágere © Bors

Ha ilyen jó minőségűek a magyar halak, akkor miért csak karácsonykor fogyasztjuk?

Macerásnak gondolják a feldolgozását. Magyarország mindig is élen járt a haltermelésben, de a feldolgozás, kereskedelem nem az erősségünk. Ódzkodnak az embe­rek a pucolástól, félnek a szálkától, ennek köszönhetően kevésbé népszerű, mint a többi hús.

Pedig nagyon egészséges…

Pontosan. Ezért is hoztam létre a Halpéntek elnevezésű kezdeményezést. A lényege, hogy a héten egyszer fogyasszunk halat. Nagy szükségünk lenne rá, hiszen a magyarok több mint a fele szív- és érrendszeri betegségekben hal meg. Az emberi test csodálatos, ám ha rossz minőségű étellel tápláljuk, tönkremegy, ehhez hozzájön még a mozgásszegény életmód is. A bevásárlóközpontok parkolóját inkább háromszor körbejárjuk, hogy ne kelljen három métert sétálnunk. Át kellene állnunk a mediterrán táplálkozásra, aminek az alapja a hal és a saláta. Meg lehet nézni, hogy meddig élnek a spanyolok, portugálok vagy akár az óriási halfogyasztó japánok, és meddig élünk mi. Az ottani férfiak 70 évesen is megbámulják a nőket.







A halászlé nem hiányozhat az ünnepi asztalról © Bors

Ennek az is az oka, hogy potencianövelő hatású?

Igen.

Az ikrától altájon is fickósak leszünk. Eldobhatjuk a kék pirulát, ha halat fogyasztunk.

Tengeri vagy édesvízi halat együnk?

Mindenképpen édesvízit, elsősorban magyart. Sajnos a tengerek, óceánok tele vannak szeméttel. A mérgező anyagok pedig az ottani halakra is rossz hatással vannak.

Itthon garantáltan minőségi, ellenőrzött, antibiotikumoktól mentes kopoltyúsok kerülnek a boltokba.







Lévai Ferenc szinte mindennap fogyaszt halat © Bors

Egyre nagyobb divat a horgászok körében, hogy visszadobják a halat. Érdemes elvinni a kifogott zsákmányt?

Mindenképp. Nagyon nem értek egyet, hogy minden visszakerül a tóba. Nincs is annál finomabb, mint a saját fogásunkat elfogyasztani. Az természetes, hogy az óriási példányok nyerjék vissza szabadságukat, hiszen az öt kilónál nagyobb pontyoknak a fárasztása jobb, mint az íze. Túlságosan zsíros.