Hátborzongató: Gór Nagy Mária megjósolt egy gyilkosságot

Hobbijósnőnek csapott fel a karantén alatt Gór Nagy Mária. A színésznő bevallotta, van egyfajta hatodik érzéke. Barátnőjénél például a gyermekáldást már előre látta.

Gór Nagy Mária régebben már megtapasztalta a jóslás rejtelmeit. Akkor nagyon rossz tapasztalata miatt évekre abbahagyta a kártyavetést.

– Hat évvel ezelőtt a cigánykártyával megjósoltam egy gyilkosságot. Amikor visszatért hozzám a fiú és elmondta, mi történt, akkor össze is téptem a cigánykártyát. Azóta nem jutott eszembe, hogy jósoljak, de mindig itt volt nálam a levegőben ez. Van egy hatodik érzékem – kezdett bele a színésznő.







Gór Nagy Mária viszont az idei nyáron egy táborban megismerkedett a Tarot kártyavetéssel, ami annyira megtetszett neki, hogy amint hazatért a pihenésből, bele is kezdett egy tanfolyamba. A színésznő azóta baráti körének előszeretettel jósol sikeresen, úgy érzi, az empatikus énje miatt jobban rálát a jövőre szeretteinél.

– Egy szeretettáborban, amikor jósoltunk Tarotból, éreztem, hogy ez a kártya számomra sokkal jobb. Itt a döntés azon van, akinek jósolok. Egyfajta utat mutat. Ahogy hazaértem, beiratkoztam Tarot oktatásra, azóta pedig a barátaimnak, csakis a barátaimnak vetem a kártyáim – hangsúlyozta a színésznő, hogy neki eszébe nem jutna ezért pénzt kérni.







