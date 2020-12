Három hétig egymaga ápolt 96 covidos beteget a hős kolozsvári magyar orvos

Három héten át folytatott hősies küzdelmet a koronavírus-járvány ellen Kolozsváron egy magyar orvos.

A 71 éves dr. Szentágotai Lóránt nem hagyta magára az idős gondozottakat, amikor három héttel ezelőtt kitört a járvány az intézményben, írja a Ripost. Mindaddig, amíg nem kapta el végül a fertőzést, éjt nappallá téve dolgozott. Az orvos már a járvány kezdetétől vállalta az idősotthon lakóival együtt a karantént, noha így nem láthatta imádott unokáit, csak képernyőn.

– Nagyon szívén viseli a betegei sorsát, a gyógyszereket 26 éve minden reggel ő számolta ki nekik – mondta el a Ripostnak Juhos Márton, a Theodóra ház személyzetért felelős igazgatója.









– Megbecsüli a lakókat és ők is nagyon ragaszkodnak a doktor úrhoz, családtagként szeretik. Amióta járványhelyzet van, be is költözött az otthonba. Három héten át egyedül birkózott meg a koronavírusos betegek kezelésével, egyik nap sem aludt három óránál többet.

Szombaton reggel még ő számolta ki a betegeknek a gyógyszereket, de estére

rosszul lett, az éjszaka folyamán őt és néhány idős beteget kórházba vittek. Most

neki van szüksége kezelésre, de mindannyian hősként tekintünk rá és bízunk

benne, hogy hamarosan meggyógyul és visszatér közénk – tette hozzá elcsukló

hangon az igazgató.