Harmadik hullám lehet a britek karácsonyából

Rengeteg kritika éri a briteket, miután Boris Johnson miniszterelnök enyhítéseket jelentett be a karácsonyi időszakra. Az Egyesült Királyságban az utóbbi egy hónapban szigorú korlátozások voltak érvényben a koronajárvány megfékezése érdekében, de december 2-án megszűnik a vesztegzár, helyébe háromfokozatú regionális korlátozások lépnek életbe márciusig. Kedd este a miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette, hogy az ünnepek idejére enyhítik a személyes találkozókra vonatkozó korlátozásokat is: december 23. és 27. között akár három háztartás is karácsonyozhat majd egymással. Bár Johnson arra kérte az embereket, hogy felelősségteljesen ünnepeljenek, szakértők szerint az átmeneti karácsonyi enyhítés „olaj a tűzre”, és a fertőzés harmadik hullámához vezet a jövő év elején.







© Sh

Szerintem ez biztosan még több megbetegedést okoz. Valószínűleg harmadik hullámot fog eredményezni, megtelnek a kórházak, és még több ember hal meg értelmetlenül. Az országban még mindig nagyon magas a koronavírus-fertőzöttek száma, főleg a fiatalok körében. Órákra sem szabadna összeengedni őket az idős rokonaikkal, nemhogy napokra. Úton van a vakcina, de ha nem vigyázunk karácsonykor, elveszíthetjük a koronavírus elleni harcot, pedig nyerésre állunk – vélekedett a BBC2 Newsnight című hírműsorában Andrew Hayward, a londoni University College infektológus professzora.

Az enyhítéseket a Brit Orvosszövetség is ellenzi. Közleményében arra figyelmeztet, hogy „a vírus nem válogat karácsonykor sem”, és hogy az enyhítések „szinte biztosan a fertőzések számának emelkedéséhez fognak vezetni”.

Míg a britek a karácsony, Ausztria a síszezon megmentésén dolgozik.

Olaszország a napokban azt javasolta, hogy az év végi ünnepek idején ne nyissák újra a sípályákat Európában, mert az egy harmadik hullámhoz vezethet. Az osztrák pénzügyminisztéri­­um szerint azonban a síterepek zár­va tartása a háromhetes karácsonyi időszakra 2,4 milliárd eurós, azaz több mint 865 milliárd forintos veszteséget jelentene az or­szágnak.







Ausztriának 865 milliárd forintos veszte- séget jelentene, ha lezárnák a sípályákat © AFP

Ha az EU valóban ezt akarja, akkor fizetnie kell érte – jelentette Gernot Blümel osztrák pénzügyminiszter, felszólítva az EU-t, hogy kompenzálja a kieső bevételek nyolcvan százalékát. A koronavírus-járvány első hulláma során, 2020 elején az Ausztriában és az Alpok egyéb részein található síterepek váltak járványgócponttá.

Harc az olasz orvosokért

Olaszországban egyre több orvos és ápoló kapja el a fertőzést, és egyre többen esnek áldozatául a vírusnak. Az orvosok országos szövetségének elnöke, Filippo Anelli kedden közölte, hogy az utóbbi tíz napban 27 orvos halt meg koronavírusban.