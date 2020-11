Ha ez a szexi magyar rendőrnő verne lakatot a zárkánkra, még a kijárási korlátozást is volna kedvünk megszegni - Fotó

Régóta mondjuk, hogy a Magyar Rendőrség Instagram oldala igazi csemege lett az elmúlt időszakban, mi legalábbis nagy rajongói vagyunk annak, hogy a magyar zsaruk ilyen könnyed formában is jelen legyenek az életünkben és szabályaikkal segítsék az eligazodást a világban. Van azonban egy rendőrnő, akiért hajlandóak lennénk még szabályt szegni is, hogy ő magyarázza el, hogyan is kellett volna jót cselekedni , ő pedig a 39 éves Mónika, aki 17 éve dolgozik a rendőrségnél bűnügyi szakterületen, nem mellesleg pedig eredményes testépítő versenyző is.

Ez is érdekelheti Letiltották a magyar rendőrnőt: nem tehet ki több szexi fotót Ezért a szexi magyar rendőrnőért rajong Drezda Szexi rendőrnő lő a legjobban

Hát nem megérné az ő bilincséért az a néhány apróbb csíny és kihágás?

De ha valakinek nem az izmos Mónika az esete, megmutatjuk, kinek az erős karjaiba vetnénk még magunkat bele szívesen. Itt van mindjárt Anna, akinek a legtrendibb kiegészítője a biztonsági öve.

Az ő karjaiban pedig szívesen lennénk biztonságot kereső kiscicák.

Szeretnénk jelezni, hogy a természetjárás sem áll messze tőlünk!